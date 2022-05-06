"Дух Жириновского вселился": Подоляк ответил Медведеву на критику президента Польши

По словам советника главы ОП, российский политик "выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши". И добавил, что "не все такие варвары", как Москва.

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Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в Twitter прокомментировал высказывания экс-президента России Дмитрия Медведева о планах Польши захватить часть территории Украины.

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Чиновник сравнил Медведева с покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, известным своими эпатажными заявлениями.

"Дух Жириновского вселился в Медведева и выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши. Цивилизованный мир работает по-другому. Польша — большой друг, союзник и партнер Украины. Варшава не чем в спину вонзает, как Россия, а подает руку помощи. Не все такие варвары, как Россия", — написал Михаил Подоляк.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет границы. Во время выступления перед народом президент Польши заявил, что вместе наши страны смогут "отражать любую опасность или возможную угрозу".

Эти высказывания негативно восприняли в России. Экс-премьер-министр и бывший президент страны Дмитрий Медведев обвинил Анджея Дуду в прощупывании почвы перед вероятной аннексией украинских земель. Беспокоясь о будущем украинской государственности, Медведев позволил себе откровенно хамски высказаться в адрес руководства обеих стран. Также об угрозе территориальной целостности Украины заявил и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также стало известно, что Польша отменила въездные разрешения для украинских бензовозов. Для перевозчиков из 12 стран двусторонние и транзитные перевозки грузов будут также осуществляться без разрешений. За сутки до поездки понадобится заполнить онлайн-форму.