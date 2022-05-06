"Дух Жириновського вселився": Подоляк відповів Медведєву на критику президента Польщі

За словами радника голови ОП, російський політик "витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі". І додав, що "не всі такі варвари", як Москва.

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Радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter прокоментував висловлювання експрезидента Росії Дмитра Медведєва щодо планів Польщі захопити частину території України.

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Чиновник порівняв Медведєва із покійним лідером ЛДПР Володимиром Жириновським, відомим своїми епатажними заявами.

"Дух Жириновського вселився в Медведєва і витанцьовує на клавіатурі фейки про імперські плани Польщі. Цивілізований світ працює інакше. Польща — великий друг, союзник і партнер України. Варшава не ніж у спину встромляє, як Рф, а подає руку допомоги. Не всі такі варвари, як Росія", — написав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що між Україною і Польщею в майбутньому не буде кордону. Під час виступу перед народом президент Польщі заявив, що разом наші країни зможуть "відбивати будь-яку небезпеку чи можливу загрозу".

Ці висловлювання негативно сприйняли у Росії. Експрем'єр-міністр і колишній президент країни Дмитро Медведєв звинуватив Анджея Дуду в промацуванні ґрунту перед ймовірною анексією українських земель. Турбуючись про майбутнє української державності, Медведєв дозволив собі відверто нахабно висловитись на адресу керівництва обох країн. Також про загрозу територіальній цілісності України заявив і прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Також стало відомо, що Польща скасувала в'їзні дозволи для українських бензовозів. Для перевізників із 12 країн двосторонні та транзитні перевезення вантажів також здійснюватимуться без дозволів. За добу до поїздки потрібно буде заповнити онлайн-форму.