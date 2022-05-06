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Польща скасувала в'їзні дозволи для українських бензовозів

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територія Польщі, кордон Польщі
Фото: Facebook | Для перетину території Польщі знадобиться реєстрація транспортного засобу

Для перевізників з 12 країн двосторонні та транзитні перевезення вантажів також здійснюватимуть без дозволів. За добу до поїздки потрібно заповнити онлайн-форму.

Влада України та Польщі погодила, що надалі для транспорту, який перевозить пальне через кордон, не знадобляться жодні дозволи. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм на своїй сторінці у Facebook.

За словами Найєма, для перетину території Польщі знадобиться реєстрація відповідного транспортного засобу. За добу до перетину кордону потрібно заповнити онлайн-форму.

Щобільше, з 7 травня двосторонні перевезення та транзитні перевезення вантажів територією України автомобільними перевізниками з певних країн здійснюватимуть без використання спеціальних дозволів.

Це також:

  • латвійські, литовські, данські, естонські перевізники — до кінця 2022 року;
  • італійські, грецькі, угорські, німецькі перевізники — до 30 червня 2022 року;
  • болгарські, грузинські, словацькі, австрійські перевізники — на час воєнного стану.

Раніше Фокус повідомляв, що, згідно з повідомленнями Міноборони Польщі, до кінця травня дорогами цієї країни проходитиме інтенсивний рух колон військової техніки. Автоколони переміщатимуться не лише вночі, а й днем в годину-пік. Польське керівництво попросило населення не публікувати дані про переміщення техніки в межах військових навчань.