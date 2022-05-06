Польша отменила въездные разрешения для украинских бензовозов

Для перевозчиков из 12 стран двусторонние и транзитные перевозки грузов будут также осуществляться без разрешений. За сутки до поездки понадобится заполнить онлайн-форму.

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Власти Украины и Польши согласовали, что в дальнейшем для транспорта, который перевозит горючее через границу, не понадобятся какие-либо разрешения. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

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По словам Найема, для пересечения территории Польши понадобится регистрация соответствующего транспортного средства. За сутки до пересечения границы понадобится заполнить онлайн-форму.

Более того, с 7 мая двусторонние перевозки и транзитные перевозки грузов по территории Украины автомобильными перевозчиками из определенных стран будут осуществляться без использования специальных разрешений.

Среди прочего это:

латвийские, литовские, датские, эстонские перевозчики — до конца 2022 года;

итальянские, греческие, венгерские, немецкие перевозчики — до 30 июня 2022 года;

болгарские, грузинские, словацкие, австрийские перевозчики — на время военного положения.

Ранее Фокус сообщал, что, согласно сообщениям Минобороны Польши, до конца мая по дорогам этой страны будет проходить интенсивное движение колонн военной техники. Автоколонны будут перемещаться не только по ночам, но и днем в час-пик. Польское руководство попросило население не публиковать данные о перемещении техники в рамках военных учений.