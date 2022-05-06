Слідом за Пєсковим. Медведєв публічно образив президента Польщі

Експрезидент Росії також пообіцяв українцям анексію західних областей країни Польщею.

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Заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв, який раніше обіймав посаду президента Росії, прокоментував заяву польського президента Анджея Дуди про те, що в майбутньому між Польщею та Україною не буде кордону. Турбуючись про майбутнє української державності, Медведєв дозволив собі відверто нахабно висловитись на адресу керівництва обох країн.

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"Національна самосвідомість поляків очевидно зміцніла на тлі глибокої кризи в сусідній країні, змученій стерильним правлінням київського режиму. А разом із ним неухильно зростають і територіальні апетити, — заявив експрезидент. — Західна Україна буде бажаним надбанням для Польщі, яка прагне повернення земель…Які б заклинання не вимовляла ця сама Дуда, йдеться про фактичну анексію Польщею територій Західної України. Ґрунт промацується повільно, але правильно".

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда під час виступу перед польським народом заявив, що Україна та Польща можуть створити єдину силу.

Дмитро Медведєв давно перестав підбирати слова під час коментування різних подій. Наприклад, після затримання нардепа Віктора Медчедчука Медведєв назвав представників української влади "виродками" і порадив їм "міцно замикати двері на ніч, щоб самим не опинитися серед осіб, яких обмінюють".

Нещодавно експрезидент назвав голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн "європейською тіткою" і пообіцяв, що в разі дефолту Росії, "брюссельським тіткам і дядькам доведеться змінити риторику".

Як повідомляв Фокус, раніше про те, що територіальна цілісність України під загрозою через політику Польщі, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.