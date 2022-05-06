Вслед за Песковым. Медведев публично оскорбил президента Польши

Экс-президент России также пообещал украинцам аннексию западных областей страны Польшей.

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Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, ранее занимавший пост президента России, прокомментировал заявление польского президента Анджея Дуды о том, что в будущем между Польшей и Украиной не будет границы. Беспокоясь о будущем украинской государственности, Медведев позволил себе откровенно хамски высказаться в адрес руководства обеих стран.

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"Национальное самосознание поляков явно окрепло на фоне глубочайшего кризиса в соседней стране, измученной ублюдочным правлением киевского режима. А вместе с ним неуклонно растут и территориальные аппетиты, — заявил экс-президент. — Западная Украина будет для алчущей возврата земель Польши желанным приобретением… Какие бы заклинания ни произносила эта самая Дуда, речь идет о фактической аннексии Польшей территорий Западной Украины. Почва прощупывается медленно, но верно".

Напомним, президент Польши Анджей Дуда во время выступления перед польским народом заявил, что Украина и Польша могут создать единую силу.

Дмитрий Медведев давно перестал подбирать слова при комментировании различных событий. К примеру, после задержания нардепа Виктора Медчедчука Медведев назвал представителей украинской власти "уродцами" и посоветовал им "крепко запирать двери на ночь, чтобы самим не оказаться в числе обмениваемых лиц".

Недавно экс-президент назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен "европейской тетей" и пообещал, что в случае дефолта России, "брюссельским теткам и дядькам придется сменить риторику".

Как сообщал Фокус, ранее о том, что территориальная целостность Украины под угрозой из-за политики Польши, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.