Польша угрожает территориальной целостности Украины, — Кремль

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в последние месяцы из Польши поступает вражедбная риторика, которая несет угрозу для Киева.

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Территориальная целостность Украины под угрозой из-за политики Польши. Об этом в ходе пресс-конференции заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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По его словам, со стороны Польши в последнее время поступает враждебная риторика, которая ухудшается с каждым днем. В связи с этим, как утверждает Дмитрий Песков, территориальная целостность Украины оказалась под угрозой.

"То, что из Польши идет весьма враждебная риторика в последние месяцы — она традиционно давно не была дружественной, но в последние месяцы она стала враждебной, и то, что для территориальной целостности Украины из Польши может исходить угроза, — это очевидные факты", — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков напомнил, что недавно Служба внешней разведки РФ делала отчет по этому вопросу. Однако, пресс-секретарь Владимира Путина не захотел комментировать заявление президента Александра Лукашенко о том, что Украина, Россия и Беларусь могут воевать против Польши для защиты территориальной целостности украинского государства.

Также Песков не согласился со словами белорусского лидера о том, что полномасштабная война в нашей стране "затянулась" и он делает все для ее немедленного прекращения.

"Операция идет по плану", — продолжил пресс-секретарь в общении с журналистами.

Помимо этого, как заявил Песков, информацией о начале полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину владел ограниченный круг лиц, поскольку подобные сведения не могут распространяться открыто в СМИ.

"Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика", — подытожил пресс-секретарь Путина в ходе конференции.

Напомним, польский президент Анджей Дуда заявил, что между Украиной и Польшей в будущем не будет границы. По его словам, обе страны должны совместно отстраивать "общую силу", которая позволит Киеву и Варшаше отражать военную агрессию.

Также сообщалось, что в конце апреля Служба внешней разведки РФ опубликовала отчет о желании Польши установить контроль над "историческими землями" в Украине.