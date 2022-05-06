Польща загрожує територіальній цілісності України, — Кремль

За словами прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова, в останні місяці з Польщі надходить ворожа риторика, яка несе загрозу для Києва.

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Територіальна цілісність України під загрозою через політику Польщі. Про це під час пресконференції заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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За його словами, з боку Польщі останнім часом надходить ворожа риторика, яка погіршується з кожним днем. У зв’язку з цим, як стверджує Дмитро Пєсков, територіальна цілісність України опинилася під загрозою.

"Те, що з Польщі йде дуже ворожа риторика в останні місяці — вона традиційно давно не була дружньою, але в останні місяці вона стала ворожою, і те, що для територіальної цілісності України з Польщі може надходити загроза, — це очевидні факти", — наголосив прессекретар Володимира Путіна.

Пєсков нагадав, що нещодавно Служба зовнішньої розвідки РФ робила звіт із цього питання. Проте, прессекретар Володимира Путіна не захотів коментувати заяви президента Олександра Лукашенка про те, що Україна, Росія та Білорусь можуть воювати проти Польщі для захисту територіальної цілісності української держави.

Також Пєсков не погодився зі словами білоруського лідера про те, що повномасштабна війна в нашій країні "затяглася" і робить все для її негайного припинення.

"Операція йде за планом", — продовжив прессекретар у спілкуванні із журналістами.

Крім цього, як заявив Пєсков, інформацією про початок повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну володіло обмежене коло осіб, оскільки подібні відомості не можуть поширюватися відкрито у ЗМІ.

"Тому, звичайно, завжди з такою класифікованою інформацією знайомлять дуже обмежене коло осіб, це абсолютно нормальна практика", — підсумував прессекретар Путіна під час конференції.

Нагадаємо, польський президент Анджей Дуда заявив, що між Україною і Польщею в майбутньому не буде кордону. За його словами, обидві країни мають спільно відбудовувати "загальну силу", яка дозволить Києву та Варшаві відбивати військову агресію.

Також повідомлялося, що наприкінці квітня Служба зовнішньої розвідки РФ опублікувала звіт про бажання Польщі встановити контроль над "історичними землями" в Україні.