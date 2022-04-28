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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Польща хоче встановити контроль над "історичними володіннями" в Україні, — Наришкін

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миротворці, миротворча місія
Фото: Скриншот | Можливу миротворчу місію в Україні обговорюють із березня

За пропонованим сценарієм країни-агресора, першим етапом такої експансії має стати введення польських військ у західні регіони України.

Польща за підтримки США опрацьовує план встановлення військово-політичного контролю над "своїми історичними володіннями" в Україні. Про це заявив директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, пише медіа Russia Today і низка інших російських пабліків.

За версією Наришкіна, першим етапом возз'єднання Польщі й України нібито стане введення польських військ у західні регіони України.

"Акція відбуватиметься без мандату НАТО, але за участю "охочих країн", — ідеться в заяві служби розвідки країни-агресора.

При цьому видання повідомляє, що це буде миротворчий контингент, який буде розміщено в тих частинах України, де загроза безпосереднього зіткнення зі ЗС Росії мінімальна.

За сценарієм російських розвідників, польська сторона за підтримки Вашингтона має намір "перехопити в Нацгвардії України контроль над розташованими там стратегічними об'єктами".

"Польські спецслужби шукають "договороспроможних" представників еліти країни, щоб сформувати орієнтовану на Варшаву противагу націоналістам", — уточнює Наришкін.

Як вважають у російській розвідці, це призведе до розколу України, а Варшава "отримає під керування території, куди увійдуть "миротворці".

Раніше Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, повідомляв, що головна умова запровадження миротворчої місії до країни — вона не повинна заморозити конфлікт і закріпити нинішні позиції сторін. При цьому український політик наголосив, що ініціативи Польщі щодо запровадження миротворців в Україну, безумовно, корисні нашій країні. За словами Кулеби, він детально обговорив це питання з віцепрем'єром Польщі Ярославом Качинським.

Нагадаємо, вчора Польща оголосила про повну незалежність від російського газу. Європейська держава відмовилася від палива з РФ після того, як керівництво держави-агресора зобов'язало країни платити за газ у рублях.

Фокус також писав, що наприкінці березня на новини про можливе введення польських миротворців в Україну різко відреагував Олександр Лукашенко.