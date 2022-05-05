Між Польщею та Україною фактично не буде кордону, — Дуда (відео)

Під час виступу перед народом президент Польщі заявив, що разом наші країни зможуть "відбивати будь-яку небезпеку чи можливу загрозу".

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Президент Польщі Анджей Дуда під час виступу перед польським народом заявив, що Україна та Польща можуть створити єдину силу, яка буде здатна відбивати будь-яку небезпеку. Керівник сусідньої держави наголосив, що в майбутньому між нашими країнами фактично не буде кордону.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

"На десятиліття, а може, дай Боже, на століття братська для Польщі держава, і як, сподіваюся, пророчо сказав Володимир Зеленський, між нашими країнами — Польщею та Україною — не буде більше кордону. Цього кордону не буде! Щоб ми жили разом на цій землі, будуючи та відбудовуючи спільно своє спільне щастя та спільну силу, яка дозволить відбивати будь-яку небезпеку або будь-яку можливу загрозу", — заявив Анджей Дуда.

Раніше Польща передала Україні новітні моделі танків Т-72M1R. Армія отримала танки, які за своїми можливостями аналогічні сучасним Т-72АМТ української модифікації. Про цю угоду раніше говорили прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

Водночас, директор Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін вважає, що Польща хоче встановити контроль над своїми історичними територіями в Україні. За пропонованим сценарієм країни-агресора, першим етапом такої експансії має стати введення польських військ у західні регіони України.

Також Фокус розповідав, що Польща посилила правила в’їзду для українських водіїв. У Польщу знову не пропускають автомобілі з тонованим склом, а загалом правила в'їзду почали повертатися до зразка тих, які діяли до 24 лютого 2022 року, коли Росія почала військове вторгнення в Україну.