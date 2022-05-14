Медведев пригрозил ядерным оружием и не исключил казни украинцев на Красной площади

По словам экс-премьера, Москве плевать на непризнание странами Запада новых границ Украины, поскольку Кремль учитывает только мнения жителей оккупированных территорий.

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Россия неизбежно использует ядерное оружие в ходе войны, а на Красной площади через четвертование могут проходить казни украинцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший российский премьер-министр, глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

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В частности, политик прокомментировал совместное заявление глав МИД стран G7 о непризнании новых границ Украины на фоне полномасштабного вторжения ВС России и оккупации украинских регионов.

"Мы никогда не признаем границ, которые Россия пытается перекроить посредством военной агрессии", — говорилось в совместном коммюнике, опубликованном МИД Германии.

По словам Дмитрия Медведева, России плевать на непризнание G7 новых границ Украины, поскольку Кремль учитывает только мнение людей, которые проживают на оккупированных украинских территориях. В этом контексте бывший премьер-министр также упомянул Косово — частично признанное государство, провозгласившее свою независимость от Сербии в 2008 году.

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Медведев также прокомментировал заявление министров иностранных дел G7 о том, что страны Запада будут поставлять вооружение Киеву до тех пор, пока в этом будет необходимость. Как утверждает глава Совбеза РФ, передавая Украине оружие, "Большая семерка" продолжит "вести скрытую войну с Россией, вместо того чтобы заниматься проблемами с топливом и продовольствием для своих недовольных жителей".

Комментируя готовность G7 ввести поэтапный отказ от российских угля и газа, Дмитрий Медведев заявил, что жителей стран Запада "продолжат грабить для поддержки коррупмированного режима в Украине".

"Мы думали, что страны "семерки" предложат России материальную помощь на денацификацию и демилитаризацию Украины. Ошиблись", — написал экс-премьер-министр, реагируя на анонс новых санкций против РФ.

Подытоживая, Дмитрий Медведев также заявил, что G7 забыли обвинить Москву в неизбежном использовании ядерного оружия в ходе войны и проведении публичных казней украинцев на Красной площади.

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Напомним, ранее о возможном применении ядерного оружия предупреждал зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский. По словам дипломата, Россия будет использовать вооружение массового поражения при условии, если будет угроза для существования страны.

Также Фокус в своем материале детально разбирался, может ли Россия применить ядерное оружие в войне против Украины.