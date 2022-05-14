Медведєв пригрозив ядерною зброєю та не виключив страти українців на Червоній площі

За словами експрем'єра, Москві начхати на невизнання країнами Заходу нових кордонів України, оскільки Кремль враховує лише думки мешканців окупованих територій.

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Росія неминуче використовує ядерну зброю під час війни, а на Червоній площі через четвертування можуть відбуватися страти українців. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній російський прем'єр-міністр, голова Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

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Зокрема, політик прокоментував спільну заяву глав МЗС країн G7 про невизнання нових кордонів України на тлі повномасштабного вторгнення ЗС Росії та окупації українських регіонів.

"Ми ніколи не визнаємо кордонів, які Росія намагається перекроїти за допомогою військової агресії", — йшлося в спільному комюніке, опублікованому МЗС Німеччини.

За словами Дмитра Медведєва, Росії начхати на невизнання G7 нових кордонів України, оскільки Кремль враховує лише думку людей, які мешкають на окупованих українських територіях. У цьому контексті колишній прем'єр-міністр також згадав Косово — частково визнану державу, яка проголосила свою незалежність від Сербії у 2008 році.

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Медведєв також прокоментував заяву міністрів закордонних справ G7 про те, що країни Заходу постачатимуть озброєння Києву доти, доки це буде необхідно. Як стверджує глава Радбезу РФ, передаючи Україні зброю, "Велика сімка" продовжить "вести приховану війну з Росією, замість того, щоб займатися проблемами з паливом і продовольством для своїх незадоволених жителів".

Коментуючи готовність G7 запровадити поетапну відмову від російського вугілля та газу, Дмитро Медведєв заявив, що мешканців країн Заходу "продовжать грабувати для підтримки корупмованого режиму в Україні".

"Ми думали, що країни "сімки" запропонують Росії матеріальну допомогу на денацифікацію та демілітаризацію України. Помилилися", — написав експрем'єр-міністр, реагуючи на анонс нових санкцій проти РФ.

Підсумовуючи, Дмитро Медведєв також заявив, що G7 забули звинуватити Москву в неминучому використанні ядерної зброї під час війни та проведенні публічних страт українців на Червоній площі.

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Нагадаємо, раніше про можливе застосування ядерної зброї попереджав зампостпреда РФ в ООН Дмитро Полянський. За словами дипломата, Росія використатиме озброєння масового ураження за умови, якщо буде загроза для існування країни.

Також Фокус у своєму матеріалі детально розбирався, чи може Росія застосувати ядерну зброю у війні проти України.