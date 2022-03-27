Чи зможе Росія застосувати ядерну зброю?

Перш ніж відповісти на це питання, погляньмо на ситуацію в Кремлі. Думаю, всі звернули увагу на зникнення Шойгу та Герасимова.

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Не знаю кому як, а мені особисто це зникнення говорить багато про що. Як мінімум про те, що попри зовнішній спокій, найвище керівництво Кремля панікує.

Так, ми можемо тільки гадати в чому причина цієї паніки. Санкції, величезні втрати, реальна поразка або може все в комплексі, але це все вторинно. Головне, що вони "обделались".

"Обделались", бо були не готові до такого варіанту розвитку подій. А зараз вони судомно шукають варіанти виходу із цієї ситуації.

Якщо повернутися до ядерної зброї, то це їхній останній аргумент, який може перевернути ситуацію на їхню користь.

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Однак не забуватимемо, що головна сила цієї зброї — це сам факт її наявності. Маю на увазі, що державі ядерна зброя потрібна не для реального застосування, а щоб застерегти супротивників від недружніх рухів у свій бік. Це інструмент стримування. Принаймні так воно працювало всі роки після втрати США монополії на володіння цією зброєю.

І після Хіросіми та Нагасакі ніхто ніколи не ризикував використовувати ядерну зброю для нападу на супротивника. Навіть для нападу на супротивника, який цієї зброї не мав. І навіть після воєнного програшу. США не скидали ядерну бомбу на В'єтнам, а СРСР на Афганістан. А чому?

Непередбачуваність розвитку подій. Якщо Росія хоч раз застосує ядерну зброю проти України, то як має відреагувати Захід? Теоретично він може закрити це очі. Ну, не починати ж ядерну війну? Однак якщо Росія побачить, що їй за це нічого не буде, то це розв'язує їй руки. І наступний удар може бути по Польщі. Фактично Росія так може захопити всю Східну Європу. І пасивна реакція США розв'яже руки не лише Росії. Північна Корея може вдарити по Південній. І тоді світ порине в хаос.

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Більш ніж упевнений, що у США подібний сценарій розвитку подій уже давно прорахований. Знаєте, що під час Другої Світової війни в США було розроблено понад десяток воєнних планів із кольоровим кодуванням, із різними сценаріями розвитку подій? Був свій план на випадок війни з Мексикою, Великою Британією, Австралією, Німеччиною, Індією, Францією і навіть Канадою. Також у кожного плану були свої відгалуження, з можливим театром воєнних дій, а також хто буде у них союзником і хто буде союзником їхнього супротивника. Про ці плани я можу написати окремо. Невже хтось думає, що такі плани не існують на випадок ядерної війни? Більш ніж упевнений, що вони мають такі плани, з урахуванням різних сценаріїв і свої протоколи реагування на кожну ситуацію.

І зрозумійте правильно. Наявність цих планів не суперечить поточній позиції США. Чому? Подібні протоколи є і в Росії.

Один неправильний крок може запустити маховик, який вже неможливо зупинити. Зрозуміло, що американці не хочуть так ризикувати, проте це не означає, що вони заплющать очі.

Тоді ви запитаєте: а чому вони заплющують очі на касетні бомби та хімічну зброю? Зрозумійте, це брудний спосіб ведення війни, але цілком допустимий. Ця зброя не є елементом зовнішньої політики України. А ядерна — є, насамперед через свою величезну руйнівну силу. Ще раз нагадаю, що хімічна зброя застосовується постійно, а ядерна після Хіросіми — жодного разу.

Якщо підсумувати, то росіяни повинні усвідомлювати, що після ядерного удару по Україні існує така ж висока ймовірність удару у відповідь. І якщо прибрати їхню браваду пропаганди "всіх зітремо в порошок", то чи готові вони будуть піти на такий крок із такими непередбачуваними наслідками для себе, враховуючи як вони запанікували від провалу самої операції?