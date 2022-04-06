США ввели новые санкции против РФ: "задело" дочерей Путина, Сбербанк и Медведева

Согласно решению американского правительства, под санкции также попали дочери Сергея Лаврова и премьер-министр Михаил Мишустин. Предполагается, что все они причастны к войне в Украине.

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США впервые ввели санкции против двух взрослых дочерей Путина, а также супруги и дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова и членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева, премьер-министра Михаила Мишустина. Все их активы в США будут заморожены. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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"Эти личности обогатились за счет русского народа. Некоторые из них несут ответственность за оказание поддержки, необходимой для поддержки войны Путина с Украиной. Это действие отрезает их от финансовой системы США и замораживает все активы, которыми они владеют в Соединенных Штатах", — говорится в сообщении.

Также США ввели санкции в отношении Сбербанка и Альфа-Банка России. В Белом доме напомнили, что Сбербанк владеет почти одной третью всех активов российского банковского сектора и имеет системное значение для российской экономики. Альфа-Банк — крупнейшая частная финансовая организация России и четвертая по величине финансовая организация России в целом.

"Это действие заморозит любые активы Сбербанка и Альфа-банка, затрагивающие финансовую систему США, и запретит гражданам США вести с ними дела", — отметили в Белом доме.

Что известно о дочерях Путина и Лаврова

Напомним, у Путина и его бывшей супруги Людмилы есть две дочери — 36-летняя Мария Воронцова и 35-летняя Еатерина Тихонова. Обе отказались от фамилии отца.

Воронцова — эксперт по редким генетическим заболеванием у детей. Она замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном, с которым, по информации Daily Mail, недавно собралась разводиться. У пары есть дети. В 2014 году СМИ писали, что Воронцова живет в городе Ворсхотен на юге Нидерландов.

Вторая дочь Путина — 35-летняя Катерина Тихонова — директор Института математических исследований сложных систем при МГУ. Много лет она была вице-президентом Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WWRC). Эта организация устраивает соревнования по всему миру. Тихонова была замужем за сыном российского олигарха Николая Шамалова Кириллом Шамаловым. В 2018-м пара развелась. Путин утверждал, что его дочь проживает в Москве. Интересно, что Катерина вместо отцовской фамилии взяла фамилию в честь отчества своей бабушки по материнской линии – Катерины Тихоновны Шкребневой.

Единственная дочь главы МИД Сергея Лаврова и его супруги Марии Лавровой — Екатерина Винокурова родилась в 1982 году в Нью-Йорке. У нее есть американское гражданство. Винокурова училась в Манхэттенской школе, изучала политологию в Колумбийском университет и окончила магистратуру по экономике в Лондоне. В СМИ писали, что у Винокуровой собственный бизнес — компания Smart Art, которая является посредником между коллекционерами и художниками.

Дочка Лаврова замужем за Александром Винокуровым. У пары двое детей. Александр Винакуров — управляющий партнер и президент инвестиционной компании Marathon Group (Марафон Групп). Она является основным акционером крупного российского фармацевтического дистрибутора "СИА Групп" и аптечной сети "Мега Фарм". У Винокурова два гражданства — российское и израильское.

Как писал ранее Фокус, после трагедии в Буче и других городах Киевской области в Евросоюзе пообещали усилить санкционную политику против России. ЕС, по информации СМИ, также планировали ввести санкции против дочерей Путина. Но скорее всего это будет символический шаг, так как неизвестно, насколько серьезными активами дочери Путина владеют за границей.