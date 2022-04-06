США ввели нові санкції проти РФ: "зачепило" дочок Путіна, Сбербанк і Медведєва

Згідно з рішенням американського уряду, під санкції також потрапили доньки Сергія Лаврова та прем'єр-міністр Михайло Мішустін. Передбачається, що вони причетні до війни в Україні.

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США вперше ввели санкції проти двох дорослих дочок Путіна, а також дружини та доньок глави МЗС РФ Сергія Лаврова та членів Ради безпеки Росії, включаючи колишнього президента та прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна. Усі їхні активи в США будуть заморожені. Про це повідомляє преслужба Білого дому.

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"Ці особи збагатилися за рахунок російського народу. Деякі з них несуть відповідальність за надання підтримки, необхідної для підтримки війни Путіна з Україною. Ця дія відрізає їх від фінансової системи США та заморожує всі активи, якими вони володіють у Сполучених Штатах", — ідеться в повідомленні.

Також США ввели санкції щодо Сбербанку й Альфа-Банку Росії. У Білому домі нагадали, що Сбербанк володіє майже третиною всіх активів російського банківського сектора та має системне значення для російської економіки. Альфа-Банк — найбільша приватна фінансова організація Росії та четверта за величиною фінансова організація Росії в цілому.

"Ця дія заморозить будь-які активи Сбербанку та Альфа-банку, що стосуються фінансової системи США, і заборонить громадянам США вести з ними справи", — зазначили в Білому домі.

Що відомо про дочок Путіна та Лаврова

Нагадаємо, у Путіна та його колишньої дружини Людмили є дві доньки — 36-річна Марія Воронцова та 35-річна Катерина Тихонова. Обидві відмовилися від батька.

Воронцова — експертка з рідкісних генетичних захворювань у дітей. Вона одружена з голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном, із яким, за інформацією Daily Mail, нещодавно зібралася розлучатися. Пара має дітей. У 2014 році ЗМІ писали, що Воронцова живе в місті Ворсхотен на півдні Нідерландів.

Друга дочка Путіна – 35-річна Катерина Тихонова – директорка Інституту математичних досліджень складних систем при МДУ. Багато років вона була віцепрезиденткою Всесвітньої конфедерації рок-н-ролу (WWRC). Ця організація влаштовує змагання в усьому світі. Тихонова була одружена з сином російського олігарха Миколи Шамалова Кирилом Шамаловим. 2018-го пара розлучилася. Путін стверджував, що його дочка мешкає в Москві. Цікаво, що Катерина замість батьківського прізвища взяла прізвище на честь по-батькові своєї бабусі по материнській лінії – Катерини Тихонівни Шкребневої.

Єдина донька глави МЗС Сергія Лаврова та його дружини Марії Лаврової Катерина Винокурова народилася 1982 року в Нью-Йорку. Вона має американське громадянство. Винокурова навчалася в Манхеттенській школі, вивчала політологію в Колумбійському університеті та закінчила магістратуру з економіки в Лондоні. У ЗМІ писали, що Винокурова має власний бізнес — компанію Smart Art, яка є посередником між колекціонерами та художниками.

Донька Лаврова одружена з Олександром Винокуровим. У пари двоє дітей. Олександр Винакуров — керуючий партнер і президент інвестиційної компанії Marathon Group (Марафон Груп). Вона є основною акціонеркою великого російського фармацевтичного дистриб'ютора "СІА Груп" і аптечної мережі "Мега Фарм". У Винокурова два громадянства — російське й ізраїльське.

Як писав раніше Фокус, після трагедії в Бучі та інших містах Київської області в Євросоюзі пообіцяли посилити санкційну політику проти Росії. ЄС, за інформацією ЗМІ, також планували запровадити санкції проти дочок Путіна. Але, швидше за все, це буде символічний крок, оскільки невідомо, наскільки серйозними активами дочки Путіна володіють за кордоном.