Старша дочка Путіна розлучається зі своїм чоловіком із Нідерландів

36-річна Марія Воронцова також заморожує будівництво медичного центру в Росії

Російські журналісти, які залишили РФ, але продовжують свою діяльність, з'ясували нові подробиці про одну з дочок Володимира Путіна — 36-річну Марію Воронцову, яка є експерткою з рідкісних генетичних захворювань у дітей. Про це пише Daily Mail.

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Лікарка Марія Воронцова, за останніми даними, одружена з голландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном. Також вона має дітей. Щоправда, про дочок Путіна відомо настільки мало, що невідомо, скільки їх і скільки їм років.

[ + – ] Марія Воронцова в юності Фото: Скриншот

Але журналісти стверджують, що її шлюб із чоловіком-іноземцем розпався. І не в останню чергу через те, що її плани відкриття розкішного медичного центру в Росії тепер нездійсненні.

Російський журналіст-розслідувач Сергій Канєв, який перебуває у вигнанні, заявив, що Путін "зробив погану роботу для своєї старшої доньки" після того, як почав війну в Україні й накликав на свою країну масштабні санкції.

"У неї велика частка в мегапроєкті будівництва суперсучасного медичного центру під Санкт-Петербургом. У планах було залучити пацієнтів з Європи та багатих шейхів із країн Перської затоки, але тепер вони не приїдуть", — зазначив Канєв.

А Роман Доброхотов, редактор видання The Insider, який вимушено залишив РФ, повідомив, що шлюб Воронцової та її чоловіка розпався. Йорріт Фаассен — родом з Нідерландів, він довгий час працював у Росії в компаніях "Газпромбанк-Інвест" та "Будтрансгаз", але був непублічною особистістю і практично ніколи не давав інтерв'ю.

[ + – ] Йорріт Фаассен — чоловік Марії Воронцової Фото: РИА Новости

Про свою сім'ю він говорив лише одного разу і дуже лаконічно. "Я одружений з російською жінкою, в мене є діти, на цьому я зупинюся", — розповідав Фаассен.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, скільки у Володимира Путіна дітей та де вони зараз перебувають. Так, виявилося, що його ймовірна пасія, колишня гімнастка Аліна Кабаєва, проживає у Швейцарії разом зі своїми дітьми, яких у неї, за останніми даними, четверо.