Старшая дочь Путина разводится со своим супругом из Нидерландов

36-летняя Мария Воронцова также замораживает строительство медцентра в России

Российские журналисты, которые покинули РФ, но продолжают свою деятельность, выяснили новые подробности об одной из дочерей Владимира Путина – 36-летней Марии Воронцовой, которая является экспертом по редким генетическим заболеваниям у детей. Об этом пишет Daily Mail.

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Доктор Мария Воронцова, по последним данным, замужем за голландским бизнесменом Йорритом Фаассеном. Также у нее есть дети. Правда, про дочерей Путина известно настолько мало, что неизвестно, сколько их и сколько им лет.

[ + – ] Мария Воронцова в юности Фото: Скриншот

Но журналисты утверждают, что ее брак с мужем-иностранцем распался. И не в последнюю очередь из-за того, что ее планы по открытию роскошного медцентра в России теперь неосуществимы.

Находящийся в изгнании российский журналист-расследователь Сергей Канев заявил, что Путин "проделал плохую работу для своей старшей дочери", после того как начал войну в Украине и навлек на свою страну масштабные санкции.

"У нее большая доля в мегапроекте строительства суперсовременного медицинского центра под Санкт-Петербургом. В планах было привлечь пациентов из Европы и богатых шейхов из стран Персидского залива, но теперь они не приедут", — отметил Канев.

А Роман Доброхотов, редактор издания The Insider, вынужденно покинувший РФ, сообщил, что брак Воронцовой и ее супруга распался. Йоррит Фаасен – родом из Нидерландов, он долгое время работал в России в компаниях "Газпромбанк-Инвест" и "Стройтрансгаз", но был непубличной личностью и практически никогда не давал интервью.

[ + – ] Йоррит Фаасен - супруг Марии Воронцовой Фото: РИА Новости

Про свою семью он говорил лишь однажды и весьма лаконично. "Я женат на русской женщине, у меня есть дети, на этом я остановлюсь", — рассказывал Фаасен.

Напомним, ранее Фокус писал о том, сколько у Владимира Путина детей и где они сейчас находятся. Так, оказалось, что его предполагаемая пассия, бывшая гимнастка Алина Кабаева, проживает в Швейцарии вместе со своими детьми, которых у нее, по последним данным, четверо.