Журналисты выяснили, где находятся дочери Путина и чем они занимаются

Официально, у российского президента только две дочери, однако журналисты уверены, что детей гораздо больше

После вторжения в Украину российских войск, в центре внимания оказался президент РФ Владимир Путин, а также его семья. Журналисты западных СМИ постарались выяснить все, что известно о его детях и вероятных любовницах. Об этом пишет Daily Mail.

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69-летний президент РФ всегда был весьма скрытен во всем, что касалось его семьи. Любые российские СМИ, которые проводили расследования, вскоре оказывались закрыты. Это случилось с газетой "Московский корреспондент", которая в 2008 году написала о предполагаемым романе гимнастки Алины Кабаевой и Путина, годы спустя это же произошло с изданием "Проекты", журналисты которого предположили, что некая Луиза Розова может быть дочерью Путина.

Сам Путин заявлял, что "его личную жизнь нужно уважать" и он не допустит вмешательства. Он сожалел о тех, кто "со своими сопливыми носами и эротическими фантазиями лезет в чужую жизнь".

Мария и Катерина

Точно известно, что у президента РФ есть две старшие дочери, рожденные в браке со стюардессой Людмилой Шкребневой. С Людмилой он познакомился в начале 1980-х годов в тогдашнем Ленинградском государственном университете. Пара поженилась 28 июля 1983 года, а их первая дочь Мария родилась в апреле 1985 года. Надо напомнить, что с Людмилой Путин развелся в 2013 году после 30 лет брака.

[ + – ] Владимир Путин с женой Людмилой Фото: Соцсети

Известно, что Марии 36 лет. Имя она получила в честь матери Путина – Марии Ивановны Шеломовой. Со временем взяла фамилию Воронцова. Она училась в медицинском институте в Москве, стала детским эндокринологом. Иногда появлялась на российских телеканалах, чтобы обсудить свои исследования в области генетического тестирования и усилия по борьбе с редкими генетическими заболеваниями у детей.

[ + – ] Мария Воронцова - старшая дочь президента РФ Фото: Соцсети

Мария вышла замуж за нидерландского бизнесмена Йоррита Фассена и родила ребенка. Вероятно, именно в Нидерландах Мария и находится. В 2014 году появилась информация, что они проживают в городе Ворсхотен на юге Нидерландов.

Катерина Тихонова – вторая дочь Путина, родилась в 1986 году. Она отказалась от отцовской фамилии и взяла себе фамилию в честь отчества своей бабушки по материнской линии – Екатерины Тихоновны Шкребневой.

Она посещала школы в Восточной Германии. После поступила в Санкт-Петербургский государственный университет. Сейчас 35-летняя Катерина является директором Института математических исследований сложных систем при МГУ, а также увлекается рок-н-ролльными танцами.

В течение многих лет вторая дочь Путина занимала должность вице-президента в Всемирной конфедерации рок-н-ролла (WWRC) — организации, которая организует соревнования по этой дисциплине по всему миру.

[ + – ] Катерина Тихонова на танцевальных соревнованиях Фото: Соцсети

Ее первым мужем был Кирилл Шамалов, совладелец российской нефтехимической компании "СИБУР Холдинг", сын российского олигарха Николая Шамалова. В 2018-м пара развелась. У нее якобы был роман с неким южнокорейским бизнесменом за которого она собиралась замуж. Сам Путин утверждал, что его дочь проживает в Москве.

Луиза Розова

18-летняя Луиза Розова никогда официально не признавалась президентом России, но многие считают, что она – третья дочь Путина.

[ + – ] Луиза Розова - предполагаемая дочь Владимира Путина Фото: Instagram luizaroz_

Ее мать – 45-летняя мультимиллионерша Светлана Кривоногих, совладелица крупного банка, которая владеет дорогой недвижимостью в Монако. Там, предположительно, Луиза и ее мать сейчас и находятся. Луиза удалила свой аккаунт в Instagram, после того, как на нее обрушилась волна критики из-за действий ее предполагаемого отца. Сама девушка и ее мать никогда официально не заявляли о своих отношениях с президентом РФ.

Дети Алины Кабаевой

38-летнюю гимнастку Алину Кабаеву, олимпийскую чемпионку, чаще других называют возлюбленной российского президента. Впервые слухи об этом появились в издании "Московский корреспондент" в 2008 году, которая вскоре была закрыта.

Алина, или, как ее называли СМИ, "самая гибкая женщина России"- одна из самых титулованных гимнасток в истории художественной гимнастики, обладательница 2 олимпийских медалей, 14 медалей чемпионатов мира и 25 медалей чемпионатов Европы.

[ + – ] Единственное появление беременной Алины Кабаевой на публике в 2015 году Фото: Скриншот

Именно ее журналисты называли "разлучницей" из-за которой и распался брак Путина. Впрочем, ни Алина, ни президент РФ никогда не комментировали свои вероятные отношения. Но Кабаева построила превосходную карьеру: была депутатом Госдумы двух созывов, стала членом высшего совета партии "Единая Россия", работала телеведущей, но в последнее время практически не появляется на публике.

Известно, что хоть она и отрицает наличие детей, но их у нее может быть четверо. Причем младшие девочки-близнецы родились в Швейцарии.

Именно там, как считают журналисты, Алина и находится. Как сообщил неназванный источник – Кабаева скрывается в "укрепленном шале" вместе со своими детьми.