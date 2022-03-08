Предполагаемая дочь Путина Луиза Розова удалила Instagram после волны критики

Обновления Луиза перестала публиковать еще 5 месяцев назад, но теперь аккаунт полностью удален

18-летняя Луиза Розова, которую СМИ прозвали "любимым ребенком Путина", удалила свой аккаунт в Instagram, после того, как ей стали писать сотни гневных комментариев вскоре после вторжения России в Украину. Об этом пишет Daily Mail.

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Новые посты в аккаунте Луизы перестали появляться еще пять месяцев назад, однако удалила свою весьма популярную страничку она только сейчас. Когда в комментриях стали появляться комментарии вроде: "Ты сидишь в бункере? Как крыса?"; "Ты дочь военного преступника и психопата!"; "Пока ты прячешься в Монако, люди твоего поколения гибнут в Украине из-за твоего отца".

Ранее Луиза демонстрировала свою роскошную жизнь, путешествия за границу, отмечала, что основала свой собственный модный бренд. Также она была востребованным ди-джеем.

Напомним, о Луизе Розовой, которую считают третьей дочерью Путина, впервые заговорили после расследования издания "Проект" (уже не существует) в ноябре прошлого года. Тогда в серии материалов "Железные маски" упоминалось о том, что близкая знакомая президента РФ из Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих получила долю в банке "Россия", а также ей часто присылали роскошные подарки люди из близкого окружения российского президента. Там же шла речь о ее дочери Луизе, которая, как оказалось, как две капли воды, похожа на первое лицо России, а ее отчество – Владимировна.

Впрочем, где находится предполагаемая дочь Путина и его предполагаемая пассия Светлана Кривоногих – неизвестно. Предполагается, что они могут или вместе с самим президентом РФ, который, по слухам, прячется в хорошо укрепленном бункере в горах Алтая, или же они продолжают спокойно жить в Монако. Где у Кривоногих есть недвижимость стоимостью в 3,1 миллиона фунтов стерлингов.

В феврале прошлого года интервью у Луизы взял журналист Андрей Захаров. Девушка сразу заявила, что "на главный вопрос" отвечать не будет. Однако сообщила Захарову, что она не против растущей популярности.

Также аккаунт закрыла, но не удалила 31-летняя Ксения Шойгу – дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ранее она вела Instagram, где часто демонстрировала фото роскошной жизни и своего маленького сына.

Ксения Шойгу окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО). Она сразу получила высокую должность – работала советником заместителя председателя правления "Газпромбанка". После стала управляющим партнером инвестиционного фонда Sistema SmartTech.

Напомним, ранее стало известно, где находится еще одна пассия Путина — олимпийская чемпионка Алина Кабаева и четверо ее детей, которых она, как считают таблоиды, родила от президента РФ. По слухам, она прячется в Швейцарии. И у ее детей паспорта этой страны.