"Чувствую себя прекрасно": предполагаемая дочь Путина Луиза Розова пообщалась с автором расследования о себе

Ради этого Луиза зарегистрировалась в социальной сети Clubhouse

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Луиза Розова зарегистрировалась в социальной сети Clubhouse и пообщалась с журналистом Андреем Захаровым, который был одним из авторов расследования о ней. Об этом пишет "Настоящее время".

Девушка сразу заявила, что "на главный вопрос" отвечать не будет. Однако сообщила Захарову, что она не против популярности.

Почти сразу после регистрации в Clubhouse Луиза с подругами открыла "комнату" в соцсети — "Все те же на манеже". К разговору подключили журналиста Захарова. Он около 10 минут задавал Розовой вопросы.

На вопрос о том, правда ли она дочь Путина, Луиза промолчала. Ее подруги хором ответили: "Мы договорились, что на самый главный вопрос мы не отвечаем". Розова сказала, что расследование о ее семье не нанесло ей травму, она даже благодарна за то, что ее аккаунт стал популярным.

[ + – ] Один из последних снимков в Instagram Луизы Розовой

"У меня в жизни был такой затор, стагнация. Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность. Меня осветили и пыталась популяризировать себя. Чувствую себя прекрасно, можно за меня не переживать. Моя жизнь продолжается, и все хорошо ", — сказала она.

Розова также рассказала, что она "абсолютно никак" не относится к политике, увлекается модой и учится в Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна.

"Видимо, вы меня не знаете. Я абсолютно никак отношусь к политике. Делаю, что мне нравится. Думали, что я удалю свой аккаунт? Да черта с два вам. Я живу своей жизнью, я занимаюсь модой. Это не то, что мое центральное увлечение. Мне нравится. Я не буду из-за вашего расследования прекращать все, что делала раньше, как я раньше жила, с кем я раньше общалась. Я люблю визуал и буду любить всегда, буду продолжать это делать", — заявила Розова.

По ее словам, она не будет уезжать из России за границу. При этом Розова признала, что живет в информационном пузыре — не смотрит телевизор, а новости читает лишь иногда в Telegram-каналах. Вместо этого девушка, по ее словам, покупает журнал Vogue, смотрит арт-показы и любит сходить в соседний ресторан "съесть пасты и обсудить с друзьями сплетни и расследования".

"Конечно, я не хочу уезжать. Меня очень привлекает мысль, что можно уехать в такое прекрасное место, как Нью-Йорк, или в точку кипения моды — Париж или Милан. Но я, конечно, останусь в своей стране, в своем родном городе. Может, в Москву уеду, она мне тоже очень нравится", — сказала Луиза.

Вскоре после этого кто-то из подруг Розовой отключил Захарова от беседы. Однако девушка продолжила говорить, в частности о наказании за клевету. Кого именно она обвиняла в клевете, непонятно.

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Кроме того, в ходе беседы одна из пользователей Clubhouse, которую тоже подключили к беседе, поинтересовалась мнением Луизы Розовой о фразе "если бы хотели убить, убили". Возможно, имелась в виду фраза президента РФ Владимира Путина, сказанная им на пресс-конференции в середине декабря 2020 года: "Кому он нужен-то? Если бы хотели, они бы довели дело до конца".

"По поводу вашего вопроса… Знаете, есть такая штука… Не знаю, правильно ли я сейчас скажу… Называется "золотой миллиард", это общество таких богачей, которые как раз устроили всю эту канитель с коронавирусом… Получается, что они убивают людей. Почему, если они могут это делать, то правительство не может — в разумных целях? Не скажу, что я за, но такое есть, и мы в этом живем", — ответила Розова на вопрос пользователя соцсети.

Также Розова ответила на критику контента, который она постит в своем аккаунте в Instagram, там у нее 98 тысяч подписчиков и много снимков обуви и одежды дорогих брендов.

[ + – ] Все фото: Instagram luizaroz_

"Люди приходят в аккаунт, пишут, что, мол, бренды выставляет, коробки именные. Но нет ничего в этом с моей стороны. Я не кичусь, это не позерство. Мне просто нравится такой визуал", — заявила Розова.

Напомним, в ноябре 2020 года издание "Проект" выпустило расследование о жительнице Петербурга Светлане Кривоногих. Журналисты утверждают, что у женщины были отношения с президентом Владимиром Путиным, благодаря которому она получила долю в банке "Россия", квартиру в доме на Каменном острове, "Ленинградский центр" в Таврическом саду и управляющую компанию горнолыжного курорта "Игора" в Ленинградской области. Также "Проект" утверждает, что у Кривоногих есть дочь Елизавета с отчеством Владимировна, которая живет под другим именем и фамилией и которая родилась в 2003 году. По мнению журналистов, она "феноменально похожа на президента России".