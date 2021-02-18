"Відчуваю себе чудово": передбачувана дочка Путіна Луїза Розова поспілкувалася з автором розслідування про себе

Заради цього Луїза зареєструвалася в соціальній мережі Clubhouse

Передбачувана дочка президента Росії Володимира Путіна Луїза Розова зареєструвалася в соціальній мережі Clubhouse і поспілкувалася з журналістом Андрієм Захаровим, який був одним з авторів розслідування про неї. Про це пише "Теперішній час".

Дівчина відразу заявила, що "на головне питання" відповідати не буде. Однак повідомила Захарову, що вона не проти популярності.

Майже відразу після реєстрації в Clubhouse Луїза з подругами відкрила "кімнату" в соцмережі — "Усі ті ж на манежі". До розмови підключили журналіста Захарова. Він близько 10 хвилин ставив Розовій питання.

На питання про те, чи правда вона дочка Путіна, Луїза промовчала. Її подруги хором відповіли: "Ми домовилися, що на найголовніше питання ми не відповідаємо". Розова сказала, що розслідування про її сім'ю не завдало їй травму, вона навіть вдячна за те, що її акаунт став популярним.

[ + – ] Один з останніх знімків в Instagram Луїзи Розової

"У мене в житті був такий застій, стагнація. Я дуже вдячна, що в мене з'явилася така можливість. Мене висвітлили, і я намагалася популяризувати себе. Відчуваю себе чудово, можна за мене не переживати. Моє життя триває, і все добре", — сказала вона.

Розова також розповіла, що вона "абсолютно ніяк" не відноситься до політики, захоплюється модою і вчиться в Санкт-Петербурзькому державному університеті промислових технологій і дизайну.

"Мабуть, ви мене не знаєте. Я абсолютно ніяк не ставлюся до політики. Роблю, що мені подобається. Думали, що я видалю свій акаунт? Так чорта з два вам. Я живу своїм життям, я займаюся модою. Це не моє основне захоплення. Мені подобається. Я не буду через ваше розслідування припиняти все, що робила раніше, як я раніше жила, з ким я раніше спілкувалася. Я люблю візуал і буду любити завжди, буду продовжувати це робити", — заявила Розова.

За її словами, вона не буде їхати з Росії за кордон. При цьому Розова визнала, що живе в інформаційному міхурі — не дивиться телевізор, а новини читає лише іноді в Telegram-каналах. Замість цього дівчина, за її словами, купує журнал Vogue, дивиться арт-покази і любить ходити в сусідній ресторан "з'їсти пасту й обговорити з друзями плітки і розслідування".

"Звичайно, я не хочу їхати. Мене дуже приваблює думка, що можна поїхати в таке прекрасне місце, як Нью-Йорк, або в точку кипіння моди — Париж чи Мілан. Але я, звичайно, залишуся у своїй країні, у своєму рідному місті. Може, у Москву поїду, вона мені теж дуже подобається", — сказала Луїза.

Незабаром після цього хтось із подруг Розової відключив Захарова від бесіди. Однак дівчина продовжила говорити, зокрема про покарання за наклеп. Кого саме вона звинувачувала в наклепі, незрозуміло.

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Крім того, у ході бесіди одна з користувачів Clubhouse, яку теж підключили до бесіди, поцікавилася думкою Луїзи Розової про фразу "якщо б хотіли вбити, вбили". Можливо, малася на увазі фраза президента РФ Володимира Путіна, сказана ним на прес-конференції в середині грудня 2020 року: "Кому він потрібен-то? Якби хотіли, вони б довели справу до кінця".

"З приводу вашого запитання ... Знаєте, є така штука ... Не знаю, чи правильно я зараз скажу ... Називається "золотий мільярд", це суспільство таких багатіїв, які якраз влаштували всю цю тяганину з коронавірусом... Виходить, що вони вбивають людей. Чому, якщо вони можуть це робити, то уряд не може — у розумних цілях? Не скажу, що я за, але таке є, і ми в цьому живемо", — відповіла Розова на питання користувача соцмережі.

Також Розова відповіла на критику контенту, який вона постить у своєму акаунті в Instagram, там у неї 98 тисяч підписників і багато знімків взуття й одягу дорогих брендів.

[ + – ] Всі фото: Instagram luizaroz_

"Люди приходять в акаунт, пишуть, що, мовляв, бренди виставляє, коробки іменні. Але немає нічого в цьому з мого боку. Я не хизуюся, це не позерство. Мені просто подобається такий візуал", — заявила Розова.

Нагадаємо: у листопаді 2020 року видання "Проект" випустило розслідування про мешканку Петербурга Світлану Кривоногову. Журналісти стверджують, що в жінки були відносини з президентом Володимиром Путіним, завдяки якому вона отримала частку в банку "Росія", квартиру в будинку на Кам'яному острові, "Ленінградський центр" у Таврійському саду і керівну компанію гірськолижного курорту "Ігора" в Ленінградській області. Також "Проект" стверджує, що в Кривоногової є дочка Єлизавета з по батькові Володимирівна, яка живе під іншим ім'ям і прізвищем і яка народилася у 2003 році. На думку журналістів, вона "феноменально схожа на президента Росії".