Імовірна дочка Путіна Луїза Розова видалила Instagram після хвилі критики

Оновлення Луїза перестала публікувати ще 5 місяців тому, але тепер обліковий запис повністю видалили

18-річна Луїза Розова, яку ЗМІ прозвали "улюбленою дитиною Путіна", видалила свій обліковий запис в Instagram після того, як їй почали писати сотні гнівних коментарів невдовзі після вторгнення Росії в Україну. Про це пише Daily Mail.

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Нові пости в обліковому записі Луїзи перестали з'являтися ще п'ять місяців тому, проте видалила свою популярну сторінку вона тільки зараз. Коли в коментарях почали з'являтися коментарі на кшталт: "Ти сидиш у бункері? Як щур?"; "Ти донька військового злочинця та психопата!"; "Поки ти ховаєшся в Монако, люди твого покоління гинуть в Україні через твого батька".

Раніше Луїза демонструвала своє розкішне життя, подорожі за кордон, наголошувала, що заснувала свій власний модний бренд. Також вона була популярним діджеєм.

Нагадаємо, про Луїзу Розову, яку вважають третьою донькою Путіна, вперше заговорили після розслідування видання "Проєкт" (вже не існує) в листопаді минулого року. Тоді в серії матеріалів "Залізні маски" згадували про те, що близька знайома президента РФ із Санкт-Петербурга Світлана Кривоногих отримала частку в банку "Росія", а також їй часто надсилали розкішні подарунки люди з близького оточення російського президента. Там же йшлося про її дочку Луїзу, яка, як виявилося, як дві краплі води, схожа на перше обличчя Росії, а її по батькові — Володимирівна.

Втім, де знаходиться ймовірна дочка Путіна та його ймовірна пасія Світлана Кривоногих — невідомо. Вважають, що вони можуть перебувати або разом із самим президентом РФ, який, за чутками, ховається в добре укріпленому бункері в горах Алтаю, або вони продовжують спокійно жити в Монако. Де в Кривоногих є нерухомість вартістю 3,1 мільйона фунтів стерлінгів.

У лютому минулого року інтерв'ю в Луїзи взяв журналіст Андрій Захаров. Дівчина одразу заявила, що "на головне питання" не відповідатиме. Однак повідомила Захарову, що вона не проти популярності, що зростає.

Також обліковий запис закрила, але не видалила, 31-річна Ксенія Шойгу — дочка міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Раніше вона вела Instagram, де часто демонструвала фото розкішного життя та свого маленького сина.

Ксенія Шойгу закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин (МДІМВ). Вона одразу здобула високу посаду — працювала радником заступника голови правління "Газпромбанку". Після цього стала керівною партнеркою інвестиційного фонду Sistema SmartTech.

Нагадаємо, раніше стало відомо, де знаходиться ще одна пасія Путіна — олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва та четверо її дітей, яких вона, як вважають таблоїди, народила від президента РФ. За чутками, вона ховається у Швейцарії. І її діти мають паспорти цієї країни.