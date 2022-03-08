Журналісти з'ясували, де перебувають дочки Путіна і чим вони займаються

Офіційно, у російського президента лише дві дочки, проте журналісти впевнені, що дітей набагато більше.

Після вторгнення в Україну російських військ у центрі уваги опинився президент РФ Володимир Путін, а також його родина. Журналісти західних ЗМІ постаралися з'ясувати все, що відомо про його дітей та ймовірних коханок. Про це пише Daily Mail.

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69-річний президент РФ завжди був дуже прихований у всьому, що стосувалося його сім'ї. Будь-які російські ЗМІ, які проводили розслідування, незабаром були закриті. Це трапилося з газетою "Московський кореспондент", яка у 2008 році написала про ймовірний роман гімнастки Аліни Кабаєвої та Путіна, через роки таке ж сталося з виданням "Проєкти", журналісти якого припустили, що Луїза Розова може бути дочкою Путіна.

Сам Путін заявляв, що "його особисте життя треба шанувати" і він не допустить втручання. Він жалів тих, хто "зі своїми сопливими носами та еротичними фантазіями лізе в чуже життя".

Марія та Катерина

Достеменно відомо, що президент РФ має дві старші дочки, народжені у шлюбі зі стюардесою Людмилою Шкребнєвою. З Людмилою він познайомився на початку 1980-х років у тодішньому Ленінградському державному університеті. Пара одружилася 28 липня 1983 року, а їхня перша донька Марія народилася у квітні 1985 року. Треба нагадати, що з Людмилою Путін розлучився у 2013 році після 30 років шлюбу.

[ + – ] Володимир Путін із дружиною Людмилою Фото: Соцсети

Відомо, що Марії 36 років. Ім'я вона отримала на честь матері Путіна – Марії Іванівни Шеломової. Згодом взяла прізвище Воронцова. Вона навчалася у медичному інституті у Москві, стала дитячим ендокринологом. Іноді з'являлася на російських телеканалах, щоб обговорити свої дослідження в галузі генетичного тестування та зусилля боротьби з рідкісними генетичними захворюваннями в дітей.

[ + – ] Марія Воронцова – старша дочка президента РФ Фото: Соцсети

Марія вийшла заміж за нідерландського бізнесмена Йоріта Фассена і народила дитину. Ймовірно, саме в Нідерландах Марія і є. У 2014 році з'явилася інформація, що вони мешкають у місті Ворсхотен на півдні Нідерландів.

Катерина Тихонова – друга дочка Путіна, народилася 1986 року. Вона відмовилася від батьківського прізвища і взяла собі прізвище на честь по батькові своєї бабусі по материнській лінії – Катерини Тихонівни Шкребнєвої.

Вона відвідувала школи Східної Німеччини. Після вступу до Санкт-Петербурзького державного університету. Наразі 35-річна Катерина є директоркою Інституту математичних досліджень складних систем при МДУ, а також захоплюється рок-н-рольними танцями.

Протягом багатьох років друга дочка Путіна обіймала посаду віцепрезидентки у Всесвітній конфедерації рок-н-ролу (WWRC) — організації, яка організовує змагання з цієї дисципліни у всьому світі.

[ + – ] Катерина Тихонова на танцювальних змаганнях Фото: Соцсети

Її першим чоловіком був Кирило Шамалов, співвласник російської нафтохімічної компанії "СІБУР Холдинг", син російського олігарха Миколи Шамалова. 2018-го пара розлучилася. У неї нібито був роман із якимсь південнокорейським бізнесменом, за якого вона збиралася заміж. Сам Путін стверджував, що його дочка мешкає у Москві.

Луїза Розова

18-річна Луїза Розова ніколи офіційно не визнавалася президентом Росії, але багато хто вважає, що вона – третя дочка Путіна.

[ + – ] Луїза Розова – ймовірна дочка Володимира Путіна Фото: Instagram luizaroz_

Її мати – 45-річна мультимільйонерка Світлана Кривоногих, співвласниця великого банку, яка володіє дорогою нерухомістю в Монако. Там, ймовірно, Луїза та її мати зараз і перебувають. Луїза видалила свій акаунт в Instagram після того, як на неї обрушилася хвиля критики через дії її ймовірного батька. Сама дівчина та її мати ніколи офіційно не заявляли про свої стосунки з президентом РФ.

Діти Аліни Кабаєвої

38-річну гімнастку Аліну Кабаєву, олімпійську чемпіонку, найчастіше називають коханкою російського президента. Уперше чутки про це з'явилися у виданні "Московський кореспондент" у 2008 році, яке незабаром буде закрите.

Аліна, або, як її називали ЗМІ, "найгнучкіша жінка Росії" — одна з найтитулованіших гімнасток в історії художньої гімнастики, володарка 2 олімпійських медалей, 14 медалей чемпіонатів світу та 25 медалей чемпіонатів Європи.

[ + – ] Єдина поява вагітної Аліни Кабаєвої на публіці у 2015 році Фото: Скриншот

Саме її журналісти називали "розлучницею", через яку і розпався шлюб Путіна. Втім, ані Аліна, ані президент РФ ніколи не коментували свої можливі стосунки. Але Кабаєва збудувала чудову кар'єру: була депутаткою Держдуми двох скликань, стала членкинею вищої ради партії "Єдина Росія", працювала телеведучою, але останнім часом практично не з'являється на публіці.

Відомо, що хоч вона заперечує наявність дітей, але їх у неї може бути четверо. До того ж, молодші дівчатка-близнюки народилися у Швейцарії.

Саме там, як вважають журналісти, Аліна і перебуває. Як повідомило неназване джерело – Кабаєва ховається в "зміцненому шале" разом зі своїми дітьми.