ЄС може запровадити санкції проти дочок Путіна через Україну, — Bloomberg та The WSJ

Персональні обмеження проти Марії Воронцової та Катерини Тихонової, як зазначають інсайдери, будуть символічним кроком для привернення уваги Путіна.

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Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти дочок президента РФ Володимира Путіна. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.

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За даними інсайдерів, цього тижня США оголосять про введення персональних обмежень щодо Марії Воронцової та Катерини Тихонової, які є дочками російського президента Володимира Путіна. Джерела журналістів очікують, що до нового пакету санкцій також приєднається Євросоюз.

[ + – ] США та ЄС можуть запровадити санкції проти дочок Володимира Путіна Фото: скриншот

Про запровадження обмежень проти дочок Володимира Путіна також повідомляє агентство Bloomberg. Поінформовані інсайдери зазначають, що керівництво ЄС обговорює санкції щодо Марії Воронцової та Катерини Тихонової після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про геноцид цивільних у Київській області, який було здійснено ЗС РФ.

"Санкції щодо дочок Путіна — Катерини та Марії — багато в чому є символічним кроком, оскільки неясно, чи мають вони значні активи за межами Росії, але вони (санкції — ред.) покликані привернути увагу президента РФ", — йдеться у публікації Bloomberg.

Журналісти попереджають, що остаточний список санкцій все ще обговорюється, а пакет обмежень має бути схвалений усіма 27 країнами-членами Європейського Союзу.

[ + – ] США та ЄС можуть запровадити санкції проти дочок Володимира Путіна Фото: Соцсети

Нагадаємо, 5 квітня ЄС оголосив про запровадження п'ятого пакету санкцій проти РФ через вторгнення в Україну. Нові обмеження торкнуться імпорту вугілля з країни-агресора, російської банківської системи та інших галузей економіки Росії.

Також повідомлялося, що Грузія офіційно відмовилася вводити санкції проти РФ. За словами прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, Тбілісі не приєднуватиметься до обмежень щодо Москви, оскільки така політика суперечить національним інтересам країни.