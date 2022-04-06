ЄС може запровадити санкції проти дочок Путіна через Україну, — Bloomberg та The WSJ
Персональні обмеження проти Марії Воронцової та Катерини Тихонової, як зазначають інсайдери, будуть символічним кроком для привернення уваги Путіна.
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Європейський Союз розглядає можливість запровадження санкцій проти дочок президента РФ Володимира Путіна. Про це пише американське видання The Wall Street Journal.
За даними інсайдерів, цього тижня США оголосять про введення персональних обмежень щодо Марії Воронцової та Катерини Тихонової, які є дочками російського президента Володимира Путіна. Джерела журналістів очікують, що до нового пакету санкцій також приєднається Євросоюз.
Про запровадження обмежень проти дочок Володимира Путіна також повідомляє агентство Bloomberg. Поінформовані інсайдери зазначають, що керівництво ЄС обговорює санкції щодо Марії Воронцової та Катерини Тихонової після того, як у ЗМІ з'явилася інформація про геноцид цивільних у Київській області, який було здійснено ЗС РФ.
"Санкції щодо дочок Путіна — Катерини та Марії — багато в чому є символічним кроком, оскільки неясно, чи мають вони значні активи за межами Росії, але вони (санкції — ред.) покликані привернути увагу президента РФ", — йдеться у публікації Bloomberg.
Журналісти попереджають, що остаточний список санкцій все ще обговорюється, а пакет обмежень має бути схвалений усіма 27 країнами-членами Європейського Союзу.
Нагадаємо, 5 квітня ЄС оголосив про запровадження п'ятого пакету санкцій проти РФ через вторгнення в Україну. Нові обмеження торкнуться імпорту вугілля з країни-агресора, російської банківської системи та інших галузей економіки Росії.
Також повідомлялося, що Грузія офіційно відмовилася вводити санкції проти РФ. За словами прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі, Тбілісі не приєднуватиметься до обмежень щодо Москви, оскільки така політика суперечить національним інтересам країни.