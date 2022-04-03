"Виходимо з інтересів країни": прем'єр Грузії заявив про відмову від антиросійських санкцій
Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі стверджувала, що країна підтримає заходи проти Москви.
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Грузія не приєднається до антиросійських санкцій, заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі, пише Новини Грузія.
Введення обмежень проти країни-агресора суперечить національним інтересам Грузії, стверджує політик.
"Ще раз хочу пояснити. Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, з інтересів нашого народу", — заявив Гарібашвілі.
Також він зазначив, що грузинська влада не повинна повторювати помилок з огляду на воєнні конфлікти на своїй території.
"Наша політика орієнтована на мир. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібно сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот має робити все, щоб уникнути війни", — пояснив прем'єр-міністр.
Однак варто зазначити, що Грузії все ж таки довелося запровадити низку обмежень проти Росії, це торкнулося банківської та фінансової галузі.
У країні призупинено операції картками VISA та Mastercard, випущеними російськими банками, а місцевим фінансовим організаціям заборонено користуватися платіжною системою РФ Мир.
Варто зазначити, що раніше президент Грузії Саломе Зурабішвілі пообіцяла приєднання Грузії до антиросійських санкцій у зв'язку з вторгненням РФ в Україну.
Нагадаємо, в Європейській раді анонсували нові санкції проти Кремля у зв'язку із моторошними вбивствами російськими військовими людей у Бучі.