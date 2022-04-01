Грузія приєднується до санкцій проти Росії, — Зурабішвілі

Грузія також братиме участь у всіх міжнародних резолюціях, які були ухвалені для підтримки України.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна приєднується до всіх антиросійських фінансово-економічних санкцій, запроваджених західними країнами після початку військової агресії РФ проти України, повідомляє телеканал CNN.

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"Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це справді вже щось означає для нашого фінансового сектору", — зазначила грузинська президентка.

Ця заява прозвучала як відповідь на запитання журналістів про те, чому уряд Грузії не підтримав західні санкції проти Росії та не надіслав матеріальну допомогу Україні.

Зурабішвілі також додала, що Грузія має намір брати участь у всіх міжнародних резолюціях щодо підтримки України.

Варто зазначити, що згідно з Конституцією країни Зурабішвілі не має повноважень від президента оголошувати про будь-які санкції, оскільки фактично країною керує прем'єр. Крім того, як повідомляє "Ехо Кавказу", вона вступила у відкритий конфлікт з урядом країни після відмови затверджувати кількох послів, запропонованих урядом. Зурабішвілі також нехтувала забороною прем'єр-міністра Іраклія Гарібашвілі на офіційні візити до європейських столиць у перші дні російського вторгнення в Україну.

Зі свого боку, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі 25 лютого заявив, що "в межах своїх можливостей" Грузія надасть політичну та гуманітарну підтримку Україні, однак приєднуватися до антиросійських санкцій не буде, аргументуючи тим, що це може зашкодити країні та її громадянам.

Раніше повідомлялося, що 26 лютого президентка Грузії Саломе Зурабішвілі була змушена скасувати робочі візити до країн Європи через відмову уряду країни надати їй дозвіл на поїздку. За словами прем'єра Іраклія Гарібашвілі, згідно з Конституцією Грузії, президент має погоджувати з урядом будь-який міжнародний візит.

США підготувала пакет чергових санкцій проти Росії. Обмеження стосуються 13 фізичних осіб і торкнуться інтересів 21 організації, таких як підприємства "Сертал", "Сернія інжиніринг", НДІ "Вектор", АТ "Мікрон" і "Т-Платформи".