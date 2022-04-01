Грузия присоединяется к санкциям против России, — Зурабишвили

Грузия также будет участвовать во всех международные резолюциях, которые были приняты для поддержки Украины.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что страна присоединяется ко всем антироссийским финансово-экономическим санкциям, которые были введены западными странами после начала военной агрессии РФ против Украины, сообщает телеканал CNN.

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"Мы участвуем во всех международных финансовых санкциях против РФ, и это действительно уже что-то значит для нашего финансового сектора", — отметила грузинский президент.

Это заявление прозвучало как ответ на вопрос журналистов о том, почему правительство Грузии не поддержало западные санкции против России и не отправило материальную помощь Украине.

Зурабишвили также добавила, что Грузия намерена участвовать во всех международных резолюциях относительно поддержки Украины.

Следует отметить, что согласно Конституции страны Зурабишвили не имеет полномочий от лица президента объявлять о каких-либо санкциях, поскольку фактически страной руководит премьер. Кроме того, как сообщает "Эхо Кавказа", она вступила в открытый конфликт с правительством страны после отказа утверждать нескольких послов, предложенных правительством. Зурабишвили также пренебрегла запретом премьер-министра Ираклия Гарибашвили на официальные визиты в европейские столицы в первые дни российского вторжения в Украину.

В свою очередь премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что "в пределах своих возможностей" Грузия окажет политическую и гуманитарную поддержку Украине, однако присоединяться к антироссийским санкциям не будет, аргументируя тем, что это может навредить стране и ее гражданам.

Ранее сообщалось, что 26 февраля президент Грузии Саломе Зурабишвили была вынуждена отменить рабочие визиты в страны Европы из-за отказа правительства страны предоставить ей разрешение на поездку. По словам премьера Ираклия Гарибашвили, согласно Конституции Грузии, президент должна согласовывать с правительством любой международный визит.

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