Президентку Грузії Саломе Зурабішвілі офіційно не пускають у Європу

Глава держави заявила, що була змушена скасувати робочі візити до Парижа, Брюсселя, Берліна і Варшави через відмову, що надійшла 26 лютого.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що була змушена скасувати робочі візити до Парижа, Брюсселя, Берліна і Варшави через відмову грузинській владі, яка надійшла письмово 26 лютого. Замість офіційного формату візитів Зурабішвілі довелося проводити лише двосторонні особисті зустрічі, повідомляє Sputnik Грузія.

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Пізніше, виступаючи в грузинському парламенті, Зурабішвілі заявила, що громадянин України Михайло Саакашвілі, який перебуває в грузинській в'язниці, не буде випущений на волю.

"Оживлення цього питання на тлі подій в Україні є неприйнятним і сприяє посиленню поляризації в країні", — сказала Зурабішвілі.

Виконавчий секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Мамукі Мдинарадзе сказав, що проведення закордонних зустрічей без погодження з урядом є порушенням верховного закону. Але партія не через це ставитиме питання про оголошення імпічменту президентці.

Днем раніше українські ЗМІ повідомили, що Саломе Зурабішвілі попросила Україну повернути свого посла в Грузії, якого українська влада відкликала 1 березня 2022 року, через створення в цій країні перешкод для грузинських добровольців, які хотіли воювати на українській стороні.

Раніше Фокус повідомляв, що президент України Володимир Зеленський у зверненні до Путіна згадав Грузію серед тих країн, які можуть постраждати від російської агресії.

2 березня 2022 року повідомлялося, що грузинський уряд має намір подавати заявку на прискорений вступ країни в ЄС.