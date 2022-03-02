Уряд Грузії подасть заявку на прискорений вступ до ЄС

Грузія вирішила слідом за Україною якнайшвидше стати членом Євросоюзу.

Грузія 3 березня подасть заявку до Євросоюзу на прискорений вступ країни до цієї організації. Про це повідомили в пресслужбі правлячої партії "Грузинська мрія" у Facebook.

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"Уряд "Грузинської мрії" подає заявку на вступ до Євросоюзу!" — йдеться в повідомленні.

Як відомо, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну Євросоюз почав у прискореному режимі розглядати заявку нашої країни на вступ у ЄС.

Напередодні Європейський парламент проголосував за резолюцію, яка рекомендує країнам-членам ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата на вступ.

28 лютого Україна офіційно подала заявку на вступ до Європейського Союзу. Відповідний документ підписав президент України Володимир Зеленський.

Також глава держави, виступаючи з відеоконференції перед Європарламентом 2 березня, наголосив на важливості прийняття України в ЄС і розповів про злочини окупантів, які вторглися в нашу країну.