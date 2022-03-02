Правительство Грузии подаст заявку на ускоренное вступление в ЕС

Грузия решила вслед за Украиной как можно скорее стать членом Евросоюза.

Грузия 3 марта подаст заявку в Евросоюз на ускоренное вступление страны в эту организацию. Об этом сообщили в пресс-службе правящей партии Грузинская мечта в Facebook.

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"Правительство Грузинской мечты подает заявку на вступление в Евросоюз!" — говорится в сообщении.

Как известно, в связи с полномасштабнім вторжением России в Украину, Евросоюз начал в ускоренном режиме рассматривать заявку нашей страны на вступление в ЕС.

Накануне Европейский парламент проголосовал за резолюцию, которая рекомендует странам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление.

28 февраля Украина официально подала заявку на вступление в Европейский Союз. Соответствующий документ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Также глава государства, выступая по видеоконференции перед Европарламентом 2 марта, подчеркнул важность принятия Украины в ЕС и рассказал о преступлениях оккупантов, которые вторглись в нашу страну.