"Исходим из интересов страны": премьер Грузии заявил об отказе от антироссийских санкций

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили утверждала, что страна поддержит меры потив Москвы.

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Грузия не будет присоединятся к антироссийским санкциям, заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, пишет Новости Грузия.

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Введение ограничений против страны-агрессора противоречит национальным интересам Грузии, утверждает политик.

"Еще раз хочу пояснить. Введения экономических санкций со стороны Грузии в отношении России не будет. Мы, наша команда, исходим из национальных интересов нашей страны, из интересов нашего народа", — заявил Гарибашвили.

Также он отметил, что грузинские власти не должны повторять ошибок, учитывая военные конфликты на своей территории.

"Наша политика ориентирована на мир. Мы хотим мира, стабильности и развития. Это нужно сегодня нашей стране, война никому не нужна. Любой правитель-патриот должен делать все, чтобы избежать войны", — пояснил премьер-министр.

Однако стоит отметить, что Грузии все же пришлось ввести ряд ограничений против России, это затронуло банковскую и финансовую отрасли,.

В стране приостановлены операции картами VISA и Mastercard, выпущенными российскими банками, а местным финорганизациям запрещено пользоваться платежной системой РФ Мир.

Стоит отметить, что ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала присоединение Грузии к антироссийским санкциям в связи с вторжением РФ в Украину.

Напомним, в Евросовете анонсировали новые санкции против Кремля в связи с жуткими убийствами российскими военными людей в Буче.