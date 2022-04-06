ЕС может ввести санкции против дочерей Путина из-за Украины, — Bloomberg и The WSJ
Персональные ограничения против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, как отмечают инсайдеры, будут символическим шагом для привлечения внимания Путина.
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Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против дочерей президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.
По данным инсайдеров, на этой неделе США объявят о введении персональных ограничений в отношении Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые являются дочерями российского президента Владимира Путина. Источники журналистов ожидают, что к новому пакету санкций также присоединится Евросоюз.
О введении ограничений против дочерей Владимира Путина также сообщает агентство Bloomberg. Осведомленные инсайдеры отмечают, что руководство ЕС обсуждает санкции в отношении Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой после того, как в СМИ появилась информация о геноциде гражданских в Киевской области, который был осуществлен ВС РФ.
"Санкции в отношении дочерей Путина — Катерины и Марии — во многом являются символическим шагом, поскольку неясно, имеют ли они значительные активы за пределами России, но они (санкции — ред.) призваны привлечь внимание президента РФ", — говорится в публикации Bloomberg.
Журналисты предупреждают, что окончательный санкционный список все еще обсуждается, а пакет ограничений должен быть одобрен всеми 27 странами-членами Европейского Союза.
Напомним, 5 апреля ЕС объявил о введении пятого пакета санкций против РФ из-за вторжения в Украину. Новые ограничения затронут импорт угля из страны-агрессора, российскую банковскую систему и другие отрасли экономики России.
Также сообщалось, что Грузия официально отказалась вводить санкции против РФ. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Тбилиси не будет присоединяться к ограничениям в отношении Москвы, поскольку такая политика противоречит национальным интересам страны.