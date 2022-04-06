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Мир Российско-украинская война

ЕС может ввести санкции против дочерей Путина из-за Украины, — Bloomberg и The WSJ

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Путин дочери санкции ограничения вторжение Украина Тихонова Воронцова
Фото: tass.ru | ЕС может ввести санкции против дочерей Путина из-за вторжения в Украину

Персональные ограничения против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, как отмечают инсайдеры, будут символическим шагом для привлечения внимания Путина.

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против дочерей президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

По данным инсайдеров, на этой неделе США объявят о введении персональных ограничений в отношении Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые являются дочерями российского президента Владимира Путина. Источники журналистов ожидают, что к новому пакету санкций также присоединится Евросоюз.

Дочь Путина Катерина Тихонова Мария Воронцова санкции ограничнеия
США и ЕС могут ввести санкции против дочерей Владимира Путина
Фото: скриншот

О введении ограничений против дочерей Владимира Путина также сообщает агентство Bloomberg. Осведомленные инсайдеры отмечают, что руководство ЕС обсуждает санкции в отношении Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой после того, как в СМИ появилась информация о геноциде гражданских в Киевской области, который был осуществлен ВС РФ.

"Санкции в отношении дочерей Путина — Катерины и Марии — во многом являются символическим шагом, поскольку неясно, имеют ли они значительные активы за пределами России, но они (санкции — ред.) призваны привлечь внимание президента РФ", — говорится в публикации Bloomberg.

Журналисты предупреждают, что окончательный санкционный список все еще обсуждается, а пакет ограничений должен быть одобрен всеми 27 странами-членами Европейского Союза.

Дочь Путина Катерина Тихонова Мария Воронцова санкции ограничнеия
США и ЕС могут ввести санкции против дочерей Владимира Путина
Фото: Соцсети

Напомним, 5 апреля ЕС объявил о введении пятого пакета санкций против РФ из-за вторжения в Украину. Новые ограничения затронут импорт угля из страны-агрессора, российскую банковскую систему и другие отрасли экономики России.

Также сообщалось, что Грузия официально отказалась вводить санкции против РФ. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Тбилиси не будет присоединяться к ограничениям в отношении Москвы, поскольку такая политика противоречит национальным интересам страны.