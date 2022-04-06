ЕС может ввести санкции против дочерей Путина из-за Украины, — Bloomberg и The WSJ

Персональные ограничения против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, как отмечают инсайдеры, будут символическим шагом для привлечения внимания Путина.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против дочерей президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По данным инсайдеров, на этой неделе США объявят о введении персональных ограничений в отношении Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, которые являются дочерями российского президента Владимира Путина. Источники журналистов ожидают, что к новому пакету санкций также присоединится Евросоюз.

[ + – ] США и ЕС могут ввести санкции против дочерей Владимира Путина Фото: скриншот

О введении ограничений против дочерей Владимира Путина также сообщает агентство Bloomberg. Осведомленные инсайдеры отмечают, что руководство ЕС обсуждает санкции в отношении Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой после того, как в СМИ появилась информация о геноциде гражданских в Киевской области, который был осуществлен ВС РФ.

"Санкции в отношении дочерей Путина — Катерины и Марии — во многом являются символическим шагом, поскольку неясно, имеют ли они значительные активы за пределами России, но они (санкции — ред.) призваны привлечь внимание президента РФ", — говорится в публикации Bloomberg.

Журналисты предупреждают, что окончательный санкционный список все еще обсуждается, а пакет ограничений должен быть одобрен всеми 27 странами-членами Европейского Союза.

[ + – ] США и ЕС могут ввести санкции против дочерей Владимира Путина Фото: Соцсети

Напомним, 5 апреля ЕС объявил о введении пятого пакета санкций против РФ из-за вторжения в Украину. Новые ограничения затронут импорт угля из страны-агрессора, российскую банковскую систему и другие отрасли экономики России.

Также сообщалось, что Грузия официально отказалась вводить санкции против РФ. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, Тбилиси не будет присоединяться к ограничениям в отношении Москвы, поскольку такая политика противоречит национальным интересам страны.