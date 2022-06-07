Небезпечна заява: Італія розкритикувала Медведєва за слова про Захід

Заступник голови Ради безпеки РФ запевнив, що зробить все, щоб опоненти Росії "зникли". В італійському МЗС закликали державу-агресора припинити провокації.

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Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо розкритикував заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва за погрози на адресу опонентів Росії. За словами дипломата, заяви російського чиновника "дуже небезпечні" і викликають стурбованість. Про це у вівторок, 6 червня, повідомляє агенція ANSA.

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За словами Ді Майо, заяви колишнього президента та прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва "дуже серйозні та небезпечні".

"Це неприйнятні слова, які нас теж дуже турбують, тому що вони походять від заступника голови Ради безпеки Росії... Це недвозначні слова погрози тим, хто наполегливо прагне миру", — заявив прем'єр Італії.

Глава італійського уряду також закликав припинити "розпалювати напруженість" за допомогою провокацій та погроз. Водночас Ді Майо зазначив, що такі заяви провокують ненависть щодо тих країн, які вимагають припинення війни в Україні.

Що за пост Медведєва?

Йдеться про публікацію в телеграм-каналі Медведєва, в якій він пояснив, чому його пости "такі різкі".

"Відповідаю — я їх ненавиджу. Вони нелюди й виродки. Вони хочуть смерті нам, Росії. І поки я живий, я робитиму все, щоб вони зникли", — написав заступник голови Ради безпеки РФ.

Хто саме хоче "смерті Росії", чиновник не уточнив.

Зазначимо, що Медведєв і раніше різко висловлювався у своєму каналі. Один із недавніх прикладів — його пост, в якому міститься критика шостого пакета санкцій Євросоюзу щодо Росії, а європейські чиновники названі "імбецилами". Також заступник голови Ради безпеки РФ кілька разів погрожував країнам Заходу ядерною зброєю. Крім цього, Медведєв якось пригрозив представникам української влади викраденням у відповідь на затримання народного депутата від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука.

У квітні цього року Сполучені Штати ввели проти Медведєва санкції у зв'язку з його причетністю до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Коментуючи публікації Медведєва радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк пожартував, що в російського чиновника "вселився дух" померлого лідера ЛДПР, депутата Державної думи РФ Володимира Жириновського, який також відомий своїми гучними заявами.