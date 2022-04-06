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Помер Володимир Жириновський

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Фото: ria.ru | Жириновському було 75 років

Лідер ЛДПР тривалий час хворів та помер у віці 75 років. Про смерть Жириновського повідомив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

Помер лідер партії ЛДПР, депутат Державної думи РФ Володимир Жириновський. Про це повідомив речник російського парламенту В'ячеслав Володін.

Жириновський помер

9 лютого стало відомо, що Жириновський заразився COVID-19, його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Він був на лікуванні в Центральній клінічній лікарні Москви. Жириновський вакцинувався від коронавірусу вісім разів.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Володимира Жириновського вражено від 50 до 75% легень, його госпіталізували 2 лютого з діагнозом ковід-омікрон.

Жириновський у березні минулого року заявив, що захотів звільнитися з усіх посад з 1 травня 2036 року, в день свого 90-річчя. Ліберально-демократичну партію Росії Жириновський очолив у 1990 році.

Що Жириновський говорив про Україну?

Нагадаємо, що лідер ЛДПР називав найкращий час для вторгнення російської армії в Україну. За його словами, це мав бути ранок 1 січня. "Зараз би шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Вже всі напідпитку, о 4-5 ранку, коли весь цей Захід лежатиме", — говорив політик.

22 січня цього року в прямому ефірі Жириновський радив відкинути будь-які переговори з президентом України Володимиром Зеленським. "Ні на які поступки ми не повинні йти. А Зеленський розстрілює наших громадян щодня", — говорив він.

У своєму агітаційному ролику Жириновський назвав Київ столицею "Малоросійського федерального округу".

Також він пропонував розділити Україну на дві частини — "Галіцію" та "Малоросію". Вся Південно-Східна Україна, за його словами, має увійти до складу Росії.

У липні 2014 року МВС України розпочало розслідування проти Жириновського, його підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі. Жириновського викликали до Києва на допит, він заявив про готовність приїхати, але "не зрозумів привід допиту".