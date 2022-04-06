Помер Володимир Жириновський

Лідер ЛДПР тривалий час хворів та помер у віці 75 років. Про смерть Жириновського повідомив речник Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

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Помер лідер партії ЛДПР, депутат Державної думи РФ Володимир Жириновський. Про це повідомив речник російського парламенту В'ячеслав Володін.

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[ + – ] Жириновський помер

9 лютого стало відомо, що Жириновський заразився COVID-19, його під'єднали до апарату штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Він був на лікуванні в Центральній клінічній лікарні Москви. Жириновський вакцинувався від коронавірусу вісім разів.

Російські ЗМІ повідомляли, що у Володимира Жириновського вражено від 50 до 75% легень, його госпіталізували 2 лютого з діагнозом ковід-омікрон.

Жириновський у березні минулого року заявив, що захотів звільнитися з усіх посад з 1 травня 2036 року, в день свого 90-річчя. Ліберально-демократичну партію Росії Жириновський очолив у 1990 році.

Що Жириновський говорив про Україну?

Нагадаємо, що лідер ЛДПР називав найкращий час для вторгнення російської армії в Україну. За його словами, це мав бути ранок 1 січня. "Зараз би шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня. Вже всі напідпитку, о 4-5 ранку, коли весь цей Захід лежатиме", — говорив політик.

22 січня цього року в прямому ефірі Жириновський радив відкинути будь-які переговори з президентом України Володимиром Зеленським. "Ні на які поступки ми не повинні йти. А Зеленський розстрілює наших громадян щодня", — говорив він.

У своєму агітаційному ролику Жириновський назвав Київ столицею "Малоросійського федерального округу".

Також він пропонував розділити Україну на дві частини — "Галіцію" та "Малоросію". Вся Південно-Східна Україна, за його словами, має увійти до складу Росії.

У липні 2014 року МВС України розпочало розслідування проти Жириновського, його підозрюють у фінансуванні бойовиків на Донбасі. Жириновського викликали до Києва на допит, він заявив про готовність приїхати, але "не зрозумів привід допиту".