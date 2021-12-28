"Коли всі напідпитку": Жириновський запропонував атакувати Україну в новорічну ніч (відео)

Російська армія, як стверджує лідер ЛДПР, має скористатись моментом на Новий рік. Ідеальним для завдання ударів часом Володимир Жириновський назвав 4-5 ранку.

Росія має завдати ударів по Україні та країнах Заходу в новорічну ніч. Про це заявив лідер ЛДПР Володимир Жириновський в ефірі "1 каналу".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За його словами, російська армія має скористатися моментом, поки Україна та країни Заходу зустрічають Новий рік.

Ідеальним для завдання ударів часом Володимир Жириновський назвав 4-5 ранку, коли "всі будуть під шафе".

"Якби я був на чолі держави — я б використав (момент — ред.). Поки домовилися, давайте в Женеві в січні зберемося (можливі переговори США та РФ у Швейцарії — ред.), зараз би шарахнути в ніч з 31 грудня на 1 січня... Уже всі під шафе, о 4-5 ранку, коли весь цей Захід лежатиме. І не обов'язково їх усіх бомбардувати, але вибірково покарати треба когось, налякати треба когось", — додав лідер ЛДПР в ефірі федерального телеканалу.

[ + – ] Жириновський запропонував атакувати Україну в новорічну ніч

Двома днями раніше Володимир Жириновський пропонував насильно приєднати Україну до Росії. За словами депутата Держдуми, армія РФ повинна "повністю звільнити" сусідню країну і встановити свій окупаційний уряд.

"Вони як губернії вступають до складу Росії. І цю тему закрити — ні бойовиків, ні нациків, ні Антиросії, скрізь російські школи знову відкриваються, російська мова", — заявив Володимир Жириновський і додав, що Москва може домогтися поступок від Вашингтона з українського питання, якщо Кремль погрожує США війною

Раніше із погрозами на адресу України виступав голова Чечні Рамзан Кадиров. Політик висловив готовність відправити війська для приєднання нашої країни до Чеченської республіки. Рамзан Кадиров також назвав українців "нашим народом", а після окупації Криму Росія мала вторгатися в інші регіони.

Про нову фазу військової агресії РФ в Україні також попереджав генерал США Бен Ходжес. За словами екскомандувача військ НАТО в Європі, російська армія може прокласти сухопутний коридор з Донбасу до Криму, однак такий сценарій призведе до великих втрат особового складу.