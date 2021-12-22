РФ може прокласти коридор до Криму та Чорного моря, — генерал США про вторгнення в Україну

Як зазначив Бен Ходжес, російська армія наразі не має можливості повністю захопити Україну, а сценарій з "коридором" призведе до великих втрат серед росіян.

ЗСУ, хоч і поступаються за чисельністю та озброєнням армії РФ, здатні чинити збройний опір у разі повномасштабного вторгнення. Про це йдеться в матеріалі Reuters.

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Західні аналітики зазначають прогрес у реформуванні української армії — підрозділи краще навчені та екіпіровані порівняно з 2014 роком, коли Росія анексувала Крим.

Екскомандувач сухопутних військ США в Європі Бен Ходжес сумнівається, що Володимир Путін зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.

"Ми не побачимо великої гігантської червоної стріли (лінії фронту — ред.), що проходить через всю Україну. Я не вірю, що росіяни мають можливість просто повністю захопити Україну і взяти під контроль всю країну, і я не думаю, що вони хочуть цього", — наголосив генерал США у спілкуванні з журналістами.

Бен Ходжес припустив, що армія РФ теоретично може просунутися на південь і захід від Донбасу, частину якого контролюють російсько-окупаційні формування для прокладання коридору до анексованого Криму та Чорного моря. Проте, як зазначає генерал США, такий сценарій призведе до великих втрат Росії.

Фахівець із озброєння зі Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу Сімон Веземан зазначив, що в разі вторгнення Росія зіткнеться з масштабним опором, якого вона не зустрічала під час військових операцій у Чечні та Грузії.

Військовий експерт упевнений, що початок повноцінних бойових дій на території України не буде "легкою прогулянкою" для Кремля, а Володимиру Путіну доведеться виправдовуватись перед населенням через десятки тисяч загиблих російських військових.

"Спробуйте вторгнутися в таку країну, як Україна, з населенням, яке явно налаштоване проти вас, яке озброєне до зубів, де більшість чоловіків мають хоча б елементарну військову підготовку, яку вони ще можуть згадати. Ви заходите на територію, яка представляє собою Чечню, помножену на 10, або Грузію, помножену на 30", — додав Сімон Веземан.

Раніше видання Die Welt повідомляло, що НАТО привело до підвищеної бойової готовності 40 тисяч військовослужбовців.

А ось британський таблоїд Daily Star попереджав, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення до України 24 грудня. Журналісти, посилаючись на дані розвідки, припустили, що Володимир Путін обрав таку дату через річницю вторгнення військ СРСР до Афганістану.