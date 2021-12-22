РФ может проложить коридор к Крыму и Черному морю, — генерал США о вторжении в Украину

Как отметил Бен Ходжес, у российской армии сейчас нет возможности полностью захватить Украину, а сценарий с "коридором" приведет к большим потерям среди россиян.

ВСУ, хоть и уступают по численности и вооружению армии РФ, способны оказать вооруженное сопротивление в случае полномасштабного вторжения. Об этом говорится в материале Reuters.

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Западные аналитики отмечают прогресс в реформировании украинской армии — подразделения лучше обучены и экипированы в сравнении с 2014 годом, когда Россия аннексировала Крым.

Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес сомневается, что Владимир Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы не увидим большой гигантской красной стрелы (линии фронта — ред.), проходящей через всю Украину. Я не верю, что у россиян есть возможность просто полностью захватить Украину и взять под контроль всю страну, и я не думаю, что они хотят этого", — подчеркнул генерал США в общении с журналистами.

Бен Ходжес предположил, что армия РФ теоретически может продвинуться на юг и запад от Донбасса, часть которого контролируют российско-оккупационные формирования, для проложения коридора к аннексированному Крыму и Черному морю. Однако, как отмечает генерал США, такой сценарий приведет к большим потерям России.

Специалист по вооружению из Стокгольмского международного института исследования проблем мира Симон Веземан отметил, что в случае вторжения Россия столкнется с масштабным сопротивлением, которое она не встречала во время военных операций в Чечне и Грузии.

Военный эксперт уверен, что начало полноценных боевых действий на территории Украины не будет "легкой прогулкой" для Кремля, а Владимиру Путину придется оправдываться перед населением из-за десятков тысяч погибших российских военных.

"Попробуйте вторгнуться в такую страну, как Украина, с населением, которое явно настроено против вас, которое вооружено до зубов, где большинство мужчин имеют хотя бы элементарную военную подготовку, которую они еще могут вспомнить. Вы заходите на территорию, которая представляет собой Чечню, умноженную на 10, или Грузию, умноженную на 30", — добавил Симон Веземан.

Ранее издание Die Welt сообщало, что НАТО привело в повышенную боевую готовность 40 тысяч военнослужащих.

А вот британский таблоид Daily Star предупреждал, что Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину 24 декабря. Журналисты, ссылаясь на данные разведки, предположили, что Владимир Путин выбрал такую дату из-за годовщины вторжения войск СССР в Афганистан.