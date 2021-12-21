Россия вторгнется в Украину 24 декабря, - Daily Star

Путин приурочит наступление к дате вторжения советских войск в Афганистан, утверждают в британском таблоиде.

В британской разведке уверены, что Владимир Путин двинет войска в Украину в на канун Рождества — в Сочельник. Все дело в том, что эта дата совпадает с днем вторжения советских войск в Афганистан, рассказывает издание Daily Star, не уточняя источников.

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Министерство обороны и министерство иностранных дел Великобритании отказались комментировать журналистам, какие действия последуют в случае российской интервенции.

"Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину. Наиболее вероятный вариант — дипломатические и экономические санкции", — подчеркнул британский полковник Ричард Кемп, командовавший в Афганистане контингентом британских войск.

Стоит отметить, что независимо от даты, многие эксперты сходятся во мнении, что наступление этой зимой весьма вероятно.

"Я думаю, что главное тут – это политический момент в виде готовности Беларуси (принять участие в боевых действиях), поэтому все это совпало именно сейчас", — говорит Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

Журналист Иван Яковина видит в этом личные мотивы, важные для Путина: "Владимир Путин чувствует, что его личное время уже уходит. Кроме того, он не очень высокого мнения о текущем руководстве Украины и считает, что сейчас можно это все провернуть наименее болезненным способом для него самого".

Ранее Фокус сообщал о том, сколько российских офицеров и генералов находится на Донбассе.

Также Фокус рассказал о о многочисленных колоннах военной техники, находящихся меньше, чем в 50 км от Украины.