40 тыс. солдат быстрого реагирования НАТО приведены в повышенную боеготовность, — Die Welt.

В повышенную боеготовность приведены подразделения спецназа, логистики, а также оперативная группа повышенной готовности НАТО, так называемое "острие копья".

На фоне обострения ситуации на Востоке Украины и угрозы полномасштабного российского вторжения, 40 тысяч военнослужащих НАТО быстрого реагирования приведены в повышенную боевую готовность, сообщает Die Welt.

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"В связи с развертыванием Россией войск вблизи границы с Украиной, НАТО отреагировала первой конкретной военной мерой и повысила готовность своих 40 000 сил быстрого реагирования (Nato Response Force — NRF)", — сообщает немецкое издание со ссылкой на свои источники в Альянсе.

Также отмечается, что Объединенная оперативная группа повышенной готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), так называемое "острие копья", входящая в NRF, должна будет приведена в готовность в течение пяти дней, вместо обычных семи.

Вместе с этим приведены в повышенную готовность и другие подразделения NRF, в числе которых логисты и бойцы спецназа. Это означает, что в случае кризисной ситуации эти подразделения должны быть готовы к транспортировке самолетами или вертолетами.

По информации Die Welt, соответствующая резолюция была принята на прошлой неделе в совете Североатлантического Альянса, в котором были представлены все государства-члены НАТО.

Напомним, что британский таблоид Daily Star сообщил конкретную дату российского вторжения в Украину — 24 декабря. По мнению журналистов, эта дата обусловлена тем, что она совпадает с днем вторжения советских войск в Афганистан.

Глава российской делегации на переговорах в Вене Константин Гаврилов заявил, что американская сторона будет вынуждена обсуждать вопросы взаимной гарантии безопасности, в противном случае НАТО получит военный ответ.