40 тис. солдатів швидкого реагування НАТО приведено в підвищену боєздатність, — Die Welt.

У підвищену боєздатність приведено підрозділи спецпризначенців, логістики, а також оперативну групу підвищеної готовності НАТО, так зване "вістря списа".

На тлі загострення ситуації на сході України та загрози повномасштабного російського вторгнення, 40 тисяч військовослужбовців НАТО швидкого реагування приведено в підвищену бойову готовність, повідомляє Die Welt.

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"У зв'язку з розгортанням Росією військ поблизу кордону з Україною НАТО відреагував першим конкретним військовим заходом і підвищила готовність своїх 40 000 сил швидкого реагування (Nato Response Force — NRF)", — повідомляє німецьке видання з посиланням на свої джерела в Альянсі.

Також зазначається, що Об'єднана оперативна група підвищеної готовності НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), так зване "вістря списа", що входить до NRF, повинна бути приведена в готовність протягом п'яти днів замість звичайних семи.

Водночас приведені в підвищену готовність та інші підрозділи NRF, серед яких логісти та спецпризначенці. Це означає, що в разі кризової ситуації ці підрозділи мають бути готовими до транспортування літаками або вертольотами.

За інформацією Die Welt, відповідну резолюцію було ухвалено минулого тижня в раді Північноатлантичного Альянсу, у якій були представлені всі держави-члени НАТО.

Нагадаємо, що британський таблоїд Daily Star повідомив конкретну дату російського вторгнення в Україну — 24 грудня. На думку журналістів, ця дата зумовлена тим, що вона збігається з днем вторгнення радянських військ до Афганістану.

Глава російської делегації на переговорах у Відні Костянтин Гаврилов заявив, що американська сторона буде змушена обговорювати питання взаємної гарантії безпеки, інакше НАТО отримає військову відповідь.