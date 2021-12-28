"Когда все подшофе": Жириновский предложил атаковать Украину в новогоднюю ночь (видео)

Российская армия, как утверждает лидер ЛДПР, должна воспользоваться моментом на Новый год. Идеальное для нанесения ударов время Владимир Жириновский назвал 4-5 утра.

Россия должна нанести удары по Украине и странам Запада в новогоднюю ночь. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире "1 канала".

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По его словам, российская армия должна воспользоваться моментом, пока Украина и страны Запада встречают Новый год.

Идеальное для нанесения ударов время Владимир Жириновский назвал 4-5 утра, когда "все будут подшофе".

"Если бы я был во главе государства — я бы использовал (момент — ред.). Пока договорились, давайте в Женеве в январе соберемся (возможные переговоры США и РФ в Швейцарии — ред.), сейчас бы шарахнуть в ночь с 31 декабря на 1 января… Уже все подшофе, в 4-5 утра, когда весь этот Запад будет в лежку лежать. И не обязательно их всех бомбить, но выборочно наказать надо кого-то, напугать надо кого-то", — добавил лидер ЛДПР в эфире федерального телеканала.

[ + – ] Жириновский предложил атаковать Украину в новогоднюю ночь

Двумя днями ранее Владимир Жириновский предлагал насильно присоединить Украину к России. По словам депутат Госдумы, армия РФ должна "полностью освободить" соседнюю страну и установить свое оккупационное правительство.

"Они как губернии вступают в состав России. И эту тему закрыть — ни боевиков, ни нациков, ни Антироссии, везде русские школы снова открываются, русский язык", — заявил Владимир Жириновский и добавил, что Москва может добиться уступок от Вашингтона по украинскому вопросу, если Кремль пригрозит США войной.

Ранее с угрозами в адрес Украины выступал глава Чечни Рамзан Кадыров. Политик выразил готовность отправить войска для присоединения нашей страны к Чеченской республике. Рамзан Кадыров также назвал украинцев "нашим народом", а после оккупации Крыма Россия должна была вторгаться в другие регионы.

О новой фазе военной агрессии РФ в Украине также предупреждал генерал США Бен Ходжес. По словам экс-командующего войсками НАТО в Европе, российская армия может проложить сухопутный коридор из Донбасса в Крым, однако такой сценарий приведет к большим потерям личного состава.