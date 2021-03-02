Жириновський піде з поста голови ЛДПР на свій ювілей

За словами політика, зараз інші члени його партії не готові нею повноцінно управляти, тому він дав їм час "дозріти" до 1 травня 2036 року.

Лідер Ліберально-демократичної партії РФ, депутат Держдуми Володимир Жириновський написав заяву про звільнення з усіх займаних посад з 1 травня 2036 року — в день його 90-річчя. Про це політик заявив в інтерв'ю радіо "Говорить Москва".

"Ось (колишньому генсекретарю ЦК КПРС Михайлу) Горбачову сьогодні 90 років, і мені буде 25 квітня 2036 року 90 років — через 15 років. Я заздалегідь написав заяву. Як тільки виповниться 90 років, відійду трохи в сторону: був начальник, стану першим заступником начальника", — зазначив політик.

Жириновський зазначив, що поки що у молодших членів партії ЛДПР "не виходить керувати партією, (щоб) виступати всюди звали, запрошували". Разом з тим він заявив про наявність у партії великого числа "молодих талановитих депутатів".

Ліберально-демократичну партію Росії Жириновський очолив у 1990 році.

Нагадаємо, Жириновський назвав гранично допустиму вагу для російських чиновників.

Політик заявив, що зайва вага — одна з головних причин розвитку безлічі захворювань і ранньої смертності серед людей похилого віку. За його словами, кожен має право сам вирішувати, що їсти і що робити, однак держава повинна вживати заходів для стимулювання громадян до ведення здорового способу життя. І почати він пропонує з держслужбовців.

Нагадаємо, Володимир Жириновський порівняв Джозефа Байдена, обраного 46-м президентом США, з Борисом Єльциним і його соратником Геннадієм Бурбулісом. Таким чином він відреагував на заяву Трампа про те, що той не буде присутній на інавгурації свого наступника.

Ще у листопаді Жириновський порадив кандидату в президенти США від Республіканської партії Дональду Трампу не впадати у відчай і продовжувати боротьбу за Овальний кабінет. Більше того, голова "ЛДПР" заявив, що може замінити президента у фільмі "Один удома-2", коли стало відомо, що кадри з Трампом виріжуть з картини.