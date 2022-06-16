"Хильнули горілки і додому": Медведєв відреагував на візит до України Макрона, Шольца та Драґі

Російський політик назвав лідерів Франції, Німеччини й Італії поціновувачами жаб, лівера та макаронів, а також заявив, що немає жодної користі від відвідування Києва.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на візит в Україну президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі. Він назвав лідерів трьох європейських країн поціновувачами жаб, лівера та макронів і додав, що користі відвідування від Києва немає. Про це Медведєв написав у Twitter.

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Колишній прем'єр-міністр Росії заявив, що європейські лідери "знову пообіцяли Україні вступ до ЄС, гаубиці старі, хильнули горілки та потягом, як сто років тому, — додому" і звинуватив їх у тому, що до світу це Київ не наближає.

"От люблять європейські поціновувачі жаб, лівера та макаронів відвідувати Київ. Користи – нуль. Знову пообіцяли вступ до ЄС, гаубиці старі, грюкнули горілки та потягом, як сто років тому, — додому. І все добре. Тільки ось до миру це Україну ніяк не наближає. А годинник цокає", — написав він.

Нагадаємо, це не перші агресивні висловлювання Дмитра Медведєва щодо Заходу й України. 15 червня він заявив, що через 2 роки на карті світу України може не існувати. Так, експрем'єр РФ відреагував на новину про те, що Київ веде переговори з Вашингтоном про закупівлю зрідженого газу.

"Тільки питання. А хто сказав, що за два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу?" — написав він.

7 червня російський політик написав допис, де він написав, що "ненавидить їх" тому що "вони ублюдки і виродки та хочуть смерті Росії". Проте не став уточнювати, про кого йдеться. Після цього глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо розкритикував Медведєва і заявив, що такі висловлювання "дуже небезпечні" та викликають побоювання.