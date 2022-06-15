"Хто сказав, що через два роки Україна існуватиме на карті": Медведєв знову висловився
Колишній президент і заступник голови Ради безпеки РФ виступив із новою агресивною заявою. Так російський політик відреагував на новину про постачання ЗПГ до України ленд-лізом.
Колишній президент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із новою агресивною заявою в себе в Telegram-каналі, заявивши, що за два роки України вже може не існувати на карті світу.
Так, російський політик відреагував на новини про те, що Україна веде переговори зі США про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) за програмою ленд-лізу з оплатою через два роки. Це має допомогти впоратися державі з проблемою опалення будинків та електропостачання підприємств цієї зими.
"Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям уже все одно — вони настільки вклалися в проєкт "анти-Росія", що все інше для них дрібниця", — написав Медведєв.
Як повідомляє видання Foreign Policy, Україна обговорює із західними партнерами різні варіанти постачання газу, а також збільшення власного видобутку ресурсів. Надання Києву американського ЗПГ по ленд-лізу — це лише один із можливих варіантів, який зараз розглядають. Також йдеться про розробку альтернативних маршрутів із Близького Сходу та Північної Африки.
За словами генерального директора Нафтогазу Юрія Вітренка, Україні потрібне фінансування в розмірі $8 млрд для фінансування імпорту 6 млрд кубометрів газу до майбутньої зими.
Нагадаємо, це далеко не перша скандальна заява Дмитра Медведєва.
24 травня колишній глава Кремля відреагував на мирний план Італії, згідно з яким Крим та Донбас мають залишитися у складі України як автономії. Проте заступник глави Радбезу РФ назвав це "явним маренням" та "загрозою територіальної цілісності" Росії, а також приводом "для початку повноцінної війни".
Раніше Медведєв погрожував Заходу ядерною війною. На його думку, таку фазу протистояння між РФ та НАТО може спричинити підтримка західних партнерів української армії.