"Хто сказав, що через два роки Україна існуватиме на карті": Медведєв знову висловився

Колишній президент і заступник голови Ради безпеки РФ виступив із новою агресивною заявою. Так російський політик відреагував на новину про постачання ЗПГ до України ленд-лізом.

Колишній президент і заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв виступив із новою агресивною заявою в себе в Telegram-каналі, заявивши, що за два роки України вже може не існувати на карті світу.

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Так, російський політик відреагував на новини про те, що Україна веде переговори зі США про постачання зрідженого природного газу (ЗПГ) за програмою ленд-лізу з оплатою через два роки. Це має допомогти впоратися державі з проблемою опалення будинків та електропостачання підприємств цієї зими.

"Тільки питання. А хто сказав, що через два роки Україна взагалі існуватиме на карті світу? Хоча американцям уже все одно — вони настільки вклалися в проєкт "анти-Росія", що все інше для них дрібниця", — написав Медведєв.

Як повідомляє видання Foreign Policy, Україна обговорює із західними партнерами різні варіанти постачання газу, а також збільшення власного видобутку ресурсів. Надання Києву американського ЗПГ по ленд-лізу — це лише один із можливих варіантів, який зараз розглядають. Також йдеться про розробку альтернативних маршрутів із Близького Сходу та Північної Африки.

За словами генерального директора Нафтогазу Юрія Вітренка, Україні потрібне фінансування в розмірі $8 млрд для фінансування імпорту 6 млрд кубометрів газу до майбутньої зими.

Нагадаємо, це далеко не перша скандальна заява Дмитра Медведєва.

24 травня колишній глава Кремля відреагував на мирний план Італії, згідно з яким Крим та Донбас мають залишитися у складі України як автономії. Проте заступник глави Радбезу РФ назвав це "явним маренням" та "загрозою територіальної цілісності" Росії, а також приводом "для початку повноцінної війни".

Раніше Медведєв погрожував Заходу ядерною війною. На його думку, таку фазу протистояння між РФ та НАТО може спричинити підтримка західних партнерів української армії.