"Кто сказал, что через два года Украина будет существовать на карте": Медведев снова высказался

Бывший президент и замглавы Совбеза РФ выступил с новым агрессивным заявлением. Таким образом российский политик отреагировал на новость о поставках СПГ в Украину по ленд-лизу.

Бывший президент и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с новым агрессивным заявлением у себя в Telegram-канале, заявив, что через два года Украины уже может не существовать на карте мира.

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Таким образом российский политик отреагировал на новости о том, что Украина ведет переговоры с США о поставках сжиженного природного газа (СПГ) по программе ленд-лиза с оплатой через два года. Это должно помочь справиться государству с проблемой отопления домов и электроснабжения предприятий этой зимой.

"Только вопрос. А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира? Хотя американцам уже все равно – они настолько вложились в проект "анти-Россия", что все остальное для них пустяк", — написал Медведев.

Как сообщает издание Foreign Policy, Украина обговаривает с западными партнерами разные варианты поставок газа, а также увеличение собственной добычи ресурсов. Предоставление Киеву американского СПГ по ленд-лизу — это лишь один из возможных вариантов, который сейчас рассматривается. Также речь идет о разработке альтернативных маршрутов из Ближнего Востока и Северной Африки.

По словам генерального директора Нафтогаза Юрия Витренко, Украине необходимо финансирование в размере $8 млрд для финансирования импорта 6 млрд кубометров газа до предстоящей зимы.

Напомним, это далеко не первое скандальное заявление Дмитрия Медведева.

24 мая бывший глава Кремля отреагировал на мирный план Италии, согласно которому Крым и Донбасс должны остаться в составе Украины в качестве автономий. Однако замглавы Совбеза РФ назвал это "явным бредом" и "угрозой территориальной целостности" России, а также поводом "для начала полноценной войны".

Ранее Медведев угрожал Западу ядерной войной. По его мнению, такую фазу противостояния между РФ и НАТО может вызвать поддержка западных партнеров украинской армии.