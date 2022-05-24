"Повод для полноценного вторжения": Медведев отреагировал на мирный план Италии

Бывший глава Кремля считает, что Крым в составе Украины является "угрозой территориальной целостности" России и пригрозил изменением сценария "военной операции", которая будет нацелена на полный захват страны.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на предложенный мирный план Италии по окончанию войны, в нем предлагают, чтобы Крым и Донбасс остались в составе Украины в качестве автономии. Однако в Кремле не оценили такой расклад событий и назвали это "явным бредом" и "угрозой территориальной целостности" России, а также поводом "для начала полноценной войны". Об этом Медведев написал в Telegram.

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"Вот недавно отличилась Италия, которая, как сообщает итальянская же пресса, по линии своего МИДа передала генсеку ООН Гутерришу некий четырехэтапный план мирного урегулирования на Украине. Такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками", — заявил Медведев.

Нейтральный статус Украины и вступление в ЕС

Дмитрий Медведев заявил, что нейтральный статус в предложенном документе является правильным, однако добавил что в ЕС нашу страну никогда не возьмут и ее там никто не ждет. Он утверждает, что стремления Украины в ЕС поддерживают "свихнувшиеся польские правители", которые якобы планируют захватить запад страны и "безумные прибалты" для увелечения собственного политического веса, "ослабленного собственной русофобской диареей".

Автономия Донбасса

Автономию для Донбасса в составе Украину Медведев назвал "явным бредом". Он заявил, что решение о своей судьбе "республики" региона якобы приняли уже окончательно и обратно не вернутся.

"Это неприемлемо для всех, кто помнит судьбу минских соглашений и убийства мирных граждан ЛНР и ДНР", — сказал он.

Крым в составе Украины

Полную автономию Крымского полуострова в составе Украины бывший президент РФ назвал "прямым хамством в адрес России" и "поводом для начала полноценной войны".

"В России нет и никогда не будет политической силы, которая бы согласилась даже обсуждать судьбу Крыма. Это было бы просто национальным предательством", — заявил он.

Дмитрий Медведев также пригрозил изменениями сценария "военной операции" до полного захвата Украины в ответ на то, что Киев якобы не хочет мирных переговоров, а только надеется на оружие и деньги западных стран.

"Расчет только на поток оружия и деньги от западных стран. Война до победного конца. Напрасно. Ведь в случае изменения сценария военной операции украинские власти и военное командование не спасут даже подземные бункеры. А рекламные визиты "в Украину" разных подверженных деменции дедушек и экзальтированных бабушек будут проходить не в Киеве, а на границе с Польшей", — заявил он.

Что предлагает Италия в мирном плане

19 мая в Италии представили мирный план для Украины. Документ предусматривает вступление Украины в Евросоюз в кратчайшие сроки и закрепление внеблокового статуса в вопросе НАТО. Кроме того, инициатива предполагает автономию Крыма и Донбасса в составе нашей страны. Он предполагает содействие международных организаций, таких как ЕС, страны "Большой семерки" и ООН.

Документ уже передан генсеку ООН Антонио Гутерришу. Прекращение огня в Украине предлагают установить под руководством ООН, а также подписать многостороннее соглашение о мире и безопасности в Европе. Оно должно обеспечить контроль над вооружением и не допустить будущих конфликтов.

23 мая в МИД России заявили, что получили предложения Италии и рассматривают их. 20 мая в МИД Украины также подтвердили, что получили документ с мирным планом и изучают его.

Отметим, что это не первое резкое заявление бывшего президента России Медведева. 14 мая он пригрозил ядерным оружием и не исключил казни украинцев на красной площади. Он также заявил, что России плевать на непризнание G7 новых границ Украины.