"Привід для повноцінного вторгнення": Медведєв відреагував на мирний план Італії

Колишній глава Кремля вважає, що Крим у складі України є "загрозою територіальній цілісності" Росії і пригрозив зміною сценарію "військової операції", яка буде націлена на повне захоплення країни.

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Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв відреагував на запропонований мирний план Італії після закінчення війни, у ньому пропонують, щоб Крим і Донбас залишилися у складі України як автономія. Однак у Кремлі не оцінили такий розклад подій і назвали це "очевидним маренням" і "загрозою територіальній цілісності" Росії, а також приводом "для початку повноцінної війни". Про це Медведєв написав у Telegram.

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"Ось нещодавно відрізнилась Італія, яка, як повідомляє італійська ж преса, по лінії свого МЗС передала генсеку ООН Гутеррешу якийсь чотирьохетапний план мирного врегулювання в Україні. Таке відчуття, що його готували не дипломати, а місцеві політологи, які начиталися провінційних газет та оперують тільки українськими фейками", — заявив Медведєв.

Нейтральний статус України та вступ до ЄС

Дмитро Медведєв заявив, що нейтральний статус у запропонованому документі є правильним, проте додав, що в ЄС нашу країну ніколи не візьмуть і її там ніхто не чекає. Він стверджує, що прагнення України в ЄС підтримують "несповна розуму польські правителі", які нібито планують захопити захід країни і "божевільні прибалти" для збільшення власної політичної ваги, "ослабленої власною русофобською діареєю".

Автономія Донбасу

Автономію для Донбасу в складі України Медведєв назвав "очевидним маренням". Він заявив, що рішення про свою долю "республіки" регіону нібито ухвалили вже остаточно й назад не повернуться.

"Це неприйнятно для всіх, хто пам'ятає долю мінських угод і вбивства мирних громадян ЛНР та ДНР", — сказав він.

Крим у складі України

Повну автономію Кримського півострова в складі України колишній президент РФ назвав "прямим хамством на адресу Росії" та "приводом для початку повноцінної війни".

"У Росії немає і ніколи не буде політичної сили, яка б погодилася навіть обговорювати долю Криму. Це було б просто національною зрадою", — заявив він.

Дмитро Медведєв також пригрозив змінами сценарію "військової операції" до повного захоплення України у відповідь на те, що Київ нібито не хоче мирних переговорів, а лише сподівається на зброю і гроші західних країн.

"Розрахунок лише на потік зброї і гроші від західних країн. Війна до переможного кінця. Даремно. Адже в разі зміни сценарію військової операції українська влада та військове командування не врятують навіть підземні бункери. А рекламні візити "в Україну" різних схильних до деменції дідусів та екзальтованих бабусь проходитимуть не в Києві, а на кордоні з Польщею", — заявив він.

Що пропонує Італія у мирному плані

19 травня в Італії представили мирний план для України. Документ передбачає вступ України до Євросоюзу в найкоротші терміни і закріплення позаблокового статусу в питанні НАТО. Крім того, ініціатива передбачає автономію Криму та Донбасу в складі нашої країни. Він передбачає сприяння міжнародних організацій, таких як ЄС, країни "Великої сімки" й ООН.

Документ уже передано до генсека ООН Антоніо Гутерреша. Припинення вогню в Україні пропонують встановити під керівництвом ООН, а також підписати багатосторонню угоду про мир і безпеку в Європі. Воно має забезпечити контроль над озброєнням і не допустити майбутніх конфліктів.

23 травня в МЗС Росії заявили, що отримали пропозиції Італії та розглядають їх. 20 травня в МЗС України також підтвердили, що отримали документ із мирним планом і вивчають його.

Зазначимо, що це не перша різка заява колишнього президента Росії Медведєва. 14 травня він погрожував ядерною зброєю і не заперечив можливість страти українців на червоній площі. Він також заявив, що Росії начхати на невизнання G7 нових кордонів України.