Зеленський завершив зустріч із лідерами чотирьох країн ЄС: Єрмак озвучив перші підсумки (відео)

За словами глави Офісу президента Андрія Єрмака, європейським політикам було передано пропозиції щодо нового пакету санкційного тиску на Росії. Документ містить газове ембарго.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що в Києві завершилася зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

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"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції", — запевнив голова ОП.

За його словами, європейським лідерам було передано новий пакет санкційних пропозицій проти Росії, підготовлений міжнародною групою Макфола-Єрмака. У сьомий пакет санкцій має увійти газове ембарго, що дозволить посилити тиск на агресора.

Прибувши до української столиці, Макрон, Шольц і Драґі побували у зруйнованому під час вторгнення російських військ Ірпені.

Народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що за його даними, європейські гості привезли в Київ статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Офіційно оголосити про це нібито мають намір на саміті керівників ЄС, який відбудеться 23-24 червня.

Візит європейських лідерів у Київ вивів із себе заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва, який після тривалого мовчання знову почав публічно грубіянити. Він назвав їх поціновувачами жаб, лівера та макаронів, додав, що користі відвідування від Києва немає.

Що таке група Макфола-Єрмака

У квітні глава ОП Андрій Єрмак спільно з Міжнародною експертною групою розробив план посилення санкційного тиску на Росію. Крім Єрмака, її очолює директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), ексрадник президента США з питань національної безпеки, посол Майкл Макфол.

План передбачає активізацію дій на 10 напрямках, серед яких:

визнання Росії та Білорусі державами-спонсорами тероризму;

повна заборона експорту російських енергоносіїв;

розширення санкцій проти фінансового сектору РФ та Білорусі;

посилення транспортних і страхових санкцій;

розширення і посилення торгових ембарго та персональних обмежень.

На початку червня набув чинності шостий пакет санкцій Європейського союзу проти Росії. Він передбачає обмеження щодо купівлі російської нафти, санкції щодо деяких банків і запровадження персональних санкцій проти оточення Володимира Путіна та людей, відповідальних за злочини в Бучі.