Спартц хочет убрать Ермака: повлияет ли конфликт на отношения Украины и США

Конгрессвумен Виктория Спартц сделала ряд острых заявлений в адрес украинской власти в разгар полномасштабной войны с РФ. Она вспомнила о подотчетности военной помощи и призвала отправить в отставку Андрея Ермака. Фокус разбирался в причинах конфликта между политиками и его влиянии на отношения союзников.

Уроженка города Носовка Черниговской области, конгрессвумен Виктория Спартц от Республиканской партии попала в Палату представителей на выборах 3 ноября 2020 года.

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Всерьез украинским вопросом она озаботилась только после начала полномасштабной войны, которую развязала Россия.

В последнее время она получила известность благодаря резким заявлениям в адрес украинской власти. Особое внимание привлек глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

По словам Спартц, руководитель ОП вызвал "много опасений у разных людей в Штатах и за рубежом".

За Татарова ответит – начало конфликта Спартц с Ермаком

Представитель Республиканской партии убеждала Конгресс принять "неотложные действия" и взять под контроль многомиллиардную помощь Украине.

В медленной борьбе с российской агрессией, по ее оценке, виноваты два президента – Джо Байден и Владимир Зеленский.

"Как гордой американке, мне неловко, что мы позволили столь многому сойти с рук России. Но я думаю, что сейчас не время для игр и политики. А нашим лидерам и президенту Зеленскому нужно учиться", – заявила она.

Далее последовала атака на Ермака. Конгрессвуман просила Байден объяснить процедуры осмотрительности и надзора по переговорам с украинским чиновником.

[ + – ] Письмо от Виктории Спартц

Основной текст письма скрыт под черным квадратом, в его вводной части говорилось о якобы наличии "разнообразной развединформации о действиях руководителя президентского офиса в Украине".

Позднее в интервью "Европейской правде" она сказала, что некоторые вопросы надо решать не публично, а за закрытыми дверями, чтобы РФ не использовала их для пропаганды.

Одним из доказательств проблем с Ермаком Спартц назвала назначение заместителем по вопросам правоохранительной деятельности Олега Татарова.

"Татаров был под следствием НАБУ в 2020 году, его дело неправомерно передали обычному прокурору и закрыли. Татаров был высокопоставленным сотрудником полиции при бывшем президенте Викторе Януковиче", – заметила она.

[ + – ] Татаров был высокопоставленным сотрудником полиции при Януковиче

Не секрет, что о Ермаке положительно отзывался главный советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

К примеру, передача Соединенными Штатами тяжелого вооружения Украине решалась совместно по линии Ермак – Салливан – главком ВСУ Валерий Залужный. Но этот факт не убедил Спартц.

Конфликт Спартц и Ермака – что говорят в МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины заступилось за главу ОП. Спикер МИД Олег Николенко видит в этих заявлениях попытку вернуть в политику США российскую пропаганду и заработать себе дополнительный политический капитал

"Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессмена украинского происхождения", – подчеркивал Николенко.

[ + – ] Мид полагает, что Спартц возвращает в политику США российскую пропаганду Фото: Суспільне

Власти и военное командование Украины открыто взаимодействуют с западными союзниками, у них есть вся информация об использовании техники и денег, а на сценарии Спартц рассчитывают в Кремле, добавил он.

Скандал с Ермаком – конгрессвумен требует отставки

После ответа МИД Спартц призвала Зеленского решить проблему с Ермаком и показала некоторые вопросы из закрытого фрагмента письма Байдену:

утечка информации в Беларусь и Россию об операции по захвату наемников ЧВК "Вагнера";

неудачные мирные переговоры с Россией перед полномасштабной войной;

заявление о невозможности нападения России и недоверие западной разведке. Эти действия, по словам Спартц, помешали украинским военным хорошо подготовиться к войне;

"сдача" Херсона россиянам для организации трагедии батальона "Азов";

промедление срочных закупках военной техники через Министерство обороны Украины, выдвижение необоснованных и незаконных условий;

целенаправленное затягивание через Татарова назначение независимого антикоррупционного прокурора.

"Призываю МИД Украины принять мое заявление с той серьезностью, которую требуют эти вопросы в отношении господина Ермака", – заявила она.

Итогом противостояния стал призыв Виктории Спартц к Андрею Ермаку уйти в отставку. Такое решение, по словам политика, он должен был принять еще зимой.

Андрей Ермак публично еще не комментировал обвинения Виктории Спартц.

Обвинения Ермака – как повлияют высказывания Спартц на отношения США и Украины

Некоторые обвинения Виктории не поддаются логике, в частности, по поводу сдачи Херсона. Спартц не приводит доказательства и источники получения такой информации.

Провал в переговорах с Россией – опять же нет уточнений, имеют ли в виду она переговоры по Минскому процессу, какие-то договоренности перед 24 февраля или переговоры Украины и РФ уже после начала войны.

Известно, что Кремль всячески отрицал подготовку к войне и наращивал российское военное присутствие на границах с Украиной.

[ + – ] Украинские переговорщики ездили на переговоры в Стамбул Фото: РЕН ТВ

Спартц не входит в комитет по разведке или обороне, поэтому стоит подвергать сомнениям ее владение конфиденциальной и оперативной информацией.

ЦРУ, ФБР, Пентагон и различные разведслужбы США давно могли бы дать конкретные факты.

Сопредседатель группы поддержки Украины в Конгрессе США Марси Каптур поддержала Зеленского и обвинила коллегу в работе на российского президента Владимира Путина.

"Распространяющие дикие нарративы, направленные на подрыв позиций украинских чиновников во время войны, опрометчиво помогают Путину и его пропагандистам", – заявила Каптур.

[ + – ] Марси Каптур обвинила коллегу в работе на Владимира Путина

Директор Центра международных исследований Владимир Дубовик считает, что Спартц выбрала самый плохой способ пиара, когда Белый дом объявил об отправке очередной военной и гуманитарной помощи Украине.

Действия политика, по словам эксперта, могут привести к напряжению или недоразумению в отношениях двух стран. Намеки на внимательный контроль поставок оружия и использования американской помощи могут только замедлить этот процесс.

"Это напоминают о временах президента Трампа, который был уверен, что Украина коррумпирована и живут там плохие люди. Важно, чтобы чрезвычайный кризис в отношениях наших стран, имевший место в 2019 году, остался в истории, а не возродился и не привел к подрыву доверия, причем именно в такой судьбоносный для нашего государства момент", – подчеркнул Дубовик.

Обвинения Виктории Спартц были адресованы не только властям, но и простым украинцам. Женщине не понравилось, что в городах люди сидят в ресторанах.

Напомним, что недавно начали распространяться слухи о возможном конфликте между Зеленским и Залужным. В ОП заявили, что главнокомандующий четко работает c президентом, поэтому нет смысла искать конспирологию.