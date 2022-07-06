"Конспирология": в ОП отреагировали на слухи о конфликте между Зеленским и Залужным (видео)

Михаил Подоляк акцентировал внимание на работе единой вертикали в военное время. Политические аутсайдеры, по его словам, спекулируют на определенных темах и лишь помогают врагу.

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным нет конфликтов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины (ОП) Михаил Подоляк в эфире единого телемарафона.

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"Нет никакой конспирологии и конфликта. Тем более между Верховным главнокомандующим и просто главнокомандующим. Это единая вертикаль в военное время. Все вопросы каждый день и много раз решаются в вертикали Верховный главнокомандующий и главнокомандующий", — заявил Подоляк.

Советник призвал не спекулировать на слухах, чтобы враг не строил на этом информационные кампании.

"Кто-то уже выстраивает будущую политическую конфигурацию, потому что сегодня они – аутсайдеры. Они хотят взять определенные темы. Когда выиграем войну, после этого пожалуйста – атакуйте, придумывайте конспирологию", – сказал Подоляк.

По его словам, Валерий Залужный абсолютно четко понимает все риски перед страной и война для него сейчас – главный вопрос.

"Для него Верховный главнокомандующий, президент, это главное. Он четко работает в этой вертикали. Нет никакого внутреннего раздора, конфликтов. Их и быть не может принципиально. Это разного типа люди", – подчеркнул советник главы ОП.

Отметим, что слухи о вероятных недомолвках между Зеленским и Залужным начали активно распространяться после решения Генштаба ВСУ о выезде военнообязанных мужчин по спецразрешениям от военкомов.

Зеленский это решение не принял и поручил военным доработать порядок перемещения военнообязанных. Генштаб ВСУ отменил действие этого документа.

Президент и сам ранее опроверг наличие недоразумений и разногласий с Генеральным штабом после проблемы с разрешениями на выезд военнообязанных мужчин.